Arbetsledare - lager, heltid
2026-02-10
WePack AB är ett e-handelsföretag som bedriver handel i framför allt de nordiska länderna. Bland annat driver vi hemsidan lux-case.se, som specialiserar sig på försäljning av tillbehör till mobiltelefoner och annan teknisk utrustning.
Vi är nu i behov av att förstärka vår personalstyrka med en teamledare som kan styra upp det dagliga arbetet på vårt lager. Tjänsten är en heltidsanställning, med schemalagd arbetstid från Man till fre. Du kommer att vara placerad på vårt nybyggda huvudsäte i Valdemarsro.
Som teamledare är du spindeln i nätet på lagret. Du kommer att arbeta sida vid sida med ditt arbetslag och ser till att de dagliga rutinerna sköts på ett tillfredsställande sätt. Som arbetsledare ansvarar du för hela orderprocessen, från utskrift/tilldelning av plocklistor fram till att dagens ordrar är färdigpackade och sorterade för leverans ut till våra kunder. Du strukturerar även upp övriga arbetsuppgifter - från renhållning till inventering och organisering på lagret.
Arbetet ställer krav på att man har helhetssyn över arbetsflödet för att kunna se till att lagerverksamheten flyter på så effektivt som möjligt. Du bör därför ha ett analytiskt sinne som kan identifiera problem och effektivisera processer. I arbetslaget är du en naturlig ledare som är såväl respektgivande som respektingivande. Du kan engagera människor omkring dig och du leder genom att vara en god förebild för ditt team.
Vi vill gärna att du har haft en arbetsledande position under ett tidigare anställning, men det viktigaste är att du har ledaregenskaperna som vi söker. Du har arbetat på ett lager tidigare - gärna med erfarenhet från ett liknande e-handelslager, med en större ordervolym. Vi kräver att du har arbetat med ett WMS tidigare, då en stor del av orderhanteringen sker via vårt lagersystem. Har du arbetat med en e-handelsplattform som t.ex. Magento eller Shopify är det meriterande.
Det kan förekomma tunga lyft under arbetet, så det bör inte finnas några fysiska förhinder för denna del av tjänsten. Truckkörning med ledstaplare kan även bli aktuellt, så har du truckkort (A1-4) är det en fördel. Då bilkörning förekommer kräver vi att du har ett körkort för personbil.
Som person är du stabil och pålitlig - en lagspelare som inte är rädd för att ta tag i det som behöver göras. Du har inga problem med att kombinera helhetssyn med att bli detaljfokuserad när det behövs. I ditt arbete anpassar du dig efter det som behöver göras vid varje givet tillfälle. Tjänsten kräver ett organiserat sinne och logiskt tänkande. Ett bra siffersinne är en klar fördel, då det kommer att vara många sifferkoder i omlopp under en arbetsdag. Har du någon form av eftergymnasial utbildning, eller några högskolepoäng, ser vi även detta som meriterande.
Språkmässigt behöver du kunna hantera svenska och engelska flytande i tal och skrift (koncernspråket är engelska). Kunskaper i det danska språket kan även komma till användning i arbetet. Våra huvudsakliga försäljningsvaror är mobiltillbehör, så om du har kunskap om mobiltelefoner är detta något som vi ser som en fördel.
Vi lägger en stor vikt på personliga egenskaper när vi letar efter en ny medarbetare. En givande arbetsmiljö och en god sammanhållning i arbetslagen är något som vi alltid strävar efter att förbättra, så personkemin har en stor betydelse för oss. Vi söker en individ som vill fortsätta att växa tillsammans med oss på WePack och för rätt person finns det goda möjligheter till kompetensutveckling och utökade ansvarsområden.
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
