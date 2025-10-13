Arbetsledare - Företagsbostäder
2025-10-13
Trivs du i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med ansvar för planering och personal ? Gillar att både städa samt att inreda och möblera? Lösningsorienterad? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
I denna roll ansvarar du för att både leda och medverka vid städarbeten, möbleringar och serviceärenden i våra företagsbostäder - där kraven på noggrannhet, flexibilitet och professionellt bemötande är höga.
Som arbetsledare ansvarar du för ett mindre städ/serviceteam på 2-4pers.
Säkerställer att uppdrag utförs enligt avtalad tid, kvalitet och kundens förväntningar. Du är länken mellan personal, kund, hyresvärd och Swedacco.
För rätt person kan denna anställning förändras till en heltidstjänst över tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsledning och administration, ca 10tim/vecka
• Planera, schemalägga och bemanna det dagliga arbetet.
• Introducera och lära upp nya medarbetare i rutiner, arbetsmetoder och städstandard.
• Inköp av städmaterial och utrustning vid behov.
• I samråd med verksamhetschef skapa fungerade rutiner, checklistor osv.
• Säkerställa att arbetet utförs enligt företagets rutiner, kvalitetskrav och kundavtal.
• Vara kundernas kontaktperson gällande praktiska frågor, serviceanmälningar, återkoppling och ev klagomål.
• Vara kontaktperson till våra leverantörer.
• Bidra till ett positivt arbetsklimat och vara ett stöd till teamet i det dagliga arbetet.
Operativt arbete, ca 20tim/vecka
• Utföra städning av företagslägenheter enligt företagets rutiner.
• Ansvara för incheckning av nya kunder.
• Ansvara för uppmöbleringar vid nya kontrakt.
• Vara en förebild i arbetssätt, punktlighet och bemötande.
Vi erbjuder dig:
En varierande roll i ett stabilt företag med familjär känsla.
Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och team.
Möjlighet att påverka dina arbetstider / arbetsdagar.
En engagerad ledning med högt driv och korta beslutvägar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vi söker framför allt dig som har en "inget är omöjligt" inställning och en hög dos servicekänsla och vi löser det-attityd.
Välkommen med din ansökan!
Vi går igenom våra ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi går igenom våra ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
