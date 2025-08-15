Anbudskoordinator internt hos Manpower!
2025-08-15
Är du en organiserad, strukturerad och flexibel person som skulle vilja gå in i rollen som Anbudskoordinator? Det här jobbet innebär stora möjligheter att växa både som person och i din yrkesroll. Skicka in din ansökan idag!
Du kommer att arbeta som konsult internt hos oss på Manpower. Möjlighet till att delvis arbeta på distans finns.
Att jobba som Anbudskoordinator för Manpower
Den här tjänsten innebär att du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos oss. Tjänsten är ett uppdrag på 100 %. Dina arbetstider kommer att vara 08:00-17.00. Det är av största vikt att du brinner för administration, koordinering och hantering av anbud och avtal. Tjänsten är en supporterande funktion och kräver att du tycker om att arbeta i ett högt tempo och alltid hålla hög servicegrad.
Den vi söker
Till den här rollen söker vi dig som är kommunikativ, organiserad och har ett stort intresse av offentlig sektor. Du trivs med att vara en teamspelare och har ett stort eget driv. För att lyckas med arbetet krävs det att du är metodisk och strukturerad i ditt sätt att arbeta, är flexibel och snabbt kan skifta fokus när arbetet kräver det, du har sinne för detaljer och vana av att granska dokument. Viktigt är att du brinner för service och har ett coachande förhållningssätt. Du kommer att ha många interna kontaktytor som du supporterar. Det är ett krav med tidigare erfarenhet av administration, gärna i rollen som handläggare eller koordinator, och önskvärt är att du har en utbildning med inriktning mot Bid Manager.
Vi söker dig som
• har akademisk utbildning eller längre arbetslivserfarenhet inom relevant område
* har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
* har mycket goda kunskaper i svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift
* har kunskap om Lagen om offentlig upphandling, (LOU)
* har mycket goda kunskaper i Outlook och Excel
* har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
• har IT- och systemvana och känner dig trygg med att sätta dig in i nya system
Det är meriterande om du
* har arbetat inom offentlig sektor eller med projektkoordinering
* har erfarenhet av upphandlingsverktyg, exempelvis TendSign och Mercell
Anställningen inleds med en grundläggande introduktion och utbildning i arbetet.
Ansök redan idag!
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
