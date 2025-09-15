Åklagarrevisor
Vill du medverka till effektiv brottsbekämpning genom en expertroll på Åklagarmyndigheten? Vi söker nu en åklagarrevisor som ska bidra till Åklagarmyndighetens uppdrag att utreda och lagföra brott samt begränsa kriminellas brottsvinster.
Dina arbetsuppgifter Som åklagarrevisor vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, med placering i Stockholm, får du en expertroll främst inom brottsutbytesfrågor, penningtvätt och finansiella utredningar. Du kommer att vara en resurs för hela Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet men du kan även komma att få arbeta mot andra riksenheter som ingår i Nationella åklagaravdelningen. Du kommer in i brottsutredningar under ett tidigt skede och förväntas, under ledning av åklagaren, leda och utvärdera polisens arbete i brottsutredningar inom dessa områden. Du kommer att bistå åklagaren vid kvarstads- och huvudförhandlingar i domstol och även arbeta med olika typer av förverkanden, såsom självständigt förverkande, utbytesförverkande, utvidgat förverkande och förverkande enligt penningtvättsbrottslagen. I anställningen ingår även uppdrag som utbildare, arbete med verksamhetsutveckling och samverkan med andra myndigheter. Anställningen innebär resor främst inom Sverige men det kan även förkomma resor utomlands. Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som
har examen från ekonomisk eller juridisk högskoleutbildning eller högskoleutbildning som Åklagarmyndigheten bedömer relevant
har erfarenhet av att arbeta med granskning och utredning av ekonomisk brottslighet, tillgångsutredning, brottsutbytesfrågor eller motsvarande inom t.ex. rättsväsendet, Tullverket, Skatteverket eller Kronofogden, alternativt ha erfarenhet av granskning av ekonomisk brottslighet, penningtvätt eller liknande från privat sektor
har god it-vana och behärska framförallt Excel och Powerpoint, eller motsvarande program.
Som person vill vi att du
talar och skriver mycket god svenska
har god analytisk problemlösningsförmåga
har förmåga att prioritera
är drivande och har god initiativförmåga
är stresstålig
har god samarbetsförmåga och ett öppet förhållningssätt till omgivningen.
Det är meriterande om du
kan tala och skriva god engelska
ha stor skicklighet inom presentationsteknik
ha god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
