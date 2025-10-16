Affärssystemkonsult Unit4 till Transformant

Needo Recruitment Sthlm AB / Datajobb / Stockholm
2025-10-16


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Needo Recruitment Sthlm AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Botkyrka, Sollentuna eller i hela Sverige

Har du kunskaper inom Unit4 och vill ta nästa steg som specialist inom affärssystem? Hos Transformant finns chansen att utvecklas som konsult och få göra skillnad med din kompetens.

Om Transformant

Transformant är en komplett leverantör av tjänster och lösningar kopplat till IT- och affärssystem för ekonomi och verksamhetsstyrning. De har genom sina seniora konsulter och partnernätverk omfattande erfarenhet och kompetens inom bland annat Unit4 ERP (Agresso). Transformant drivs av ledorden Transforming Together, vilket handlar om samarbetet mot utveckling.

Om din roll som konsult

Som konsult arbetar du operativt och hands-on med Unit4 ERP (Agresso). Dina uppdrag varierar från löpande ärendehantering och rapportbyggande till implementationer och längre engagemang. Du ansvarar för konfiguration, anpassning och förvaltning samt driver dina uppdrag i dialog med kundens förvaltningsledare. Rollen ger dig möjlighet att växa och på sikt ta ett större ansvar.

Exempel på arbetsuppgifter:

Driva unit4-projekt hos kunder och implementera lösningar främst inom ekonomi, logistik, gemensam och systemadministration
Konfigurera och anpassa lösningar utifrån kunders behov
Hantera löpande ärendehantering, förvaltning och rapportbyggande

Om dig
Du drivs av att lära dig och bli riktigt bra på det du gör. Du har stort service- och kundfokus, god analytisk förmåga och arbetar både självständigt och i team. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor och kunder. Därtill har du:
Minst 3 års erfarenhet av affärssystem, gärna som konsult
Gedigen erfarenhet av Unit4 (Agresso)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Förståelse för cloudlösningar

Meriterande:

Universitetsutbildning inom ekonomi eller redovisning
God kompetens inom e-handelslösningar för Unit4

Transformants erbjudande

Hos Transformant utgår du från kontoret på Skeppsholmen i centrala Stockholm och har flexibiliteten att jobba från valfri plats flera dagar i veckan. Transformant värnar om gemenskapen och erbjuder en social företagskultur med regelbundna aktiviteter och after works.

Utöver lön och bonus har du förmåner som 5000 kr i friskvård, pensionsavsättning och 30 dagars semester.

Publiceringsdatum
2025-10-16

Övrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid

Placering: Stockholm, Skeppsholmen

Lön: Enligt överenskommelse + bonus

Finner du tjänsten som Konsult hos Transformant intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Needo Recruitment Sthlm AB (org.nr 559088-5884), https://www.transformant.se/

Arbetsplats
Transformant Group AB

Kontakt
Amy Sten
Amy@needo.se

Jobbnummer
9559809

Prenumerera på jobb från Needo Recruitment Sthlm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Needo Recruitment Sthlm AB: