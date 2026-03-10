Administratör till Balls utlastningsavdelning i Malmö.
2026-03-10
Ball behöver en administratör dagtid, för att hantera den ökade arbetsbelastningen under perioden 1 april - 30 september.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Detta är lättare administrativa uppgifter på Balls utlastningsavdelning för att hjälpa deras ordinarie personal. Du kommer bland annat att ta emot chaufförer, skriva ut plocklistor och lättare administrativa arbetsuppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig, som känner igen dig på nedan punkter:
• Datorvana (Vi tillhandahåller utbildning i våra system)
• Goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska
• Förmåga att samarbeta med människor
• Kunskap i SAP är meriterande men inte nödvändigt.
• Administrera mottagandet av lastanmälan
• Samarbeta med olika team inom företaget
Tjänsten passar dig som är noggrann, flexibel och självgående. Vi tror att du är lättlärd och trivs med att arbeta i ett högt tempo med härliga kollegor.
Du är självklart flytande i svenska och engelska, i tal och skrift och har en god datorvana. Har du arbetat i SAP är det meriterande.
Arbetstiderna är 07:00-15:30 (vissa dagar 08:00-16:30)
Urvalet sker löpande så vänta inte på att skicka in din ansökan. Ersättning
Poolia Sverige AB
Erik Persson erik.persson@poolia.se
