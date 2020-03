Administratör sökes till kommande uppdrag! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Göteborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Göteborg2020-03-17Är du en självgående och serviceinriktad person som är intresserad av administration? Trivs du i en roll där du får ta ett mycket eget ansvar?Just nu söker vi administratörer för kommande uppdrag. Vi söker dig som tidigare arbetat som administratör eller receptionist, eller vars tidigare roll inneburit mycket administrativt arbete. Har du även erfarenhet av service så är detta meriterande. Du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och arbetar troligen redan inom branschen. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det.Anställningen är som konsult via oss på StudentConsulting och vi söker någon som är intresserad av att arbeta heltid.2020-03-17Vi söker dig som är strukturerad, serviceorienterad och lösningsorienterad. Du gillar att ta dig an uppgifter i den takt dom kommer in och rädds inte av snabb förändring. Det är högst meriterande om du har erfarenhet inom administrativt arbete och service. För att klara av rollen så krävs det att du behärskar svenska samt engelska flytande i både tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i SAP och MS Office.Urval och intervjuer sker löpande så sök redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-06Studentconsulting Sweden AB (Publ)5153082