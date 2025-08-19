Administratör med fokus på HSE
Experis AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Är du en självgående och driven person som gillar ordning och struktur? Vill du dessutom få möjligheten att utvecklas inom HSE-området? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Vi söker nu en administratör till ett konsultuppdrag hos vår kund. Uppdraget pågår fram till 12 december 2025 med start så snart som möjligt - och med chans till förlängning.
Placeringsort: Malmö
Start: Omgående/ enligt överenskommelse
Uppdragets längd: Till och med 12/12 2025, med chans till förlängning
Om rollen
Du kommer att arbeta med varierande administrativa uppgifter där struktur, noggrannhet och framåtanda är viktiga egenskaper.
Exempel på arbetsuppgifter är:
* Organisera och städa upp i dokumentation
* Identifiera och förbättra rutiner
* Uppdatera och ta fram information till intranätet
* Ta fram, fylla i och sammanställa statistik
* Stötta i andra administrativa uppgifter vid behov
Den vi söker
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och nyfiken. Du kan vara junior i din erfarenhet men du har en stark vilja att utvecklas - gärna med ett långsiktigt intresse för HSE (hälsa, säkerhet, miljö). Viktigast är att du är driven, initiativrik och trivs med att skapa ordning och reda.
Vad kan Jefferson Wells erbjuda dig?
Som konsult på Jefferson Wells får du möjlighet att utvecklas på olika uppdrag inom olika branscher. Konsultföretaget Jefferson Wells ingår i den stora koncernen ManpowerGroup och vi får ständigt in nya, spännande uppdrag, vilket skapar möjligheter för din personliga utveckling och karriär. Du blir som konsult en del av vårt härliga team! Vi är måna om att alla ska känna sig delaktiga, och anordnar regelbundet konsult- och nätverksträffar samt AW:s.
Kontaktuppgifter och ansökan
Vi ser fram emot din ansökan! Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och ditt ledarskap. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Jessica Björk på jessica.bjork@manpower.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärsmål i fokus. Vi har ett långsiktigt engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Som konsult hos Jefferson Wells utvecklar du tillsammans med din konsultchef en specifik karriärplan utifrån dina önskemål och din kompetens. Genom oss får du möjlighet att arbeta på stora internationella koncerner och mindre bolag inom många olika branscher. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1fb24dfc-03ce-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Jessica Björk jessica.bjork@manpower.se Jobbnummer
9466045