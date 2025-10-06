Administratör, Centrala grundskoleområdet
2025-10-06
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Till Centrala grundskoleområde ingår Västanbyns skola, Sandbacka skola, Murgårdsskolan, Österfärnebo skola, Årsunda skola, Kungsgårdens skola och modersmålslärarna. Det utgör ca 220 medarbetare och därav 8 biträdande rektorer och en rektor, samt ca 1 300 elever.
Vi söker nu en administratör till Centrala grundskoleområdet där du kommer att arbeta med olika administrativa arbetsuppgifter för att avlasta skolornas biträdande rektorer. Du kommer ingå i ett team med områdets övriga administratörer och intendenter och ha ett nära samarbete med dem.
Administrationen innebär i huvudsak arbetsuppgifter som registrering i olika verksamhetssystem, administrera nationella prov, betyg, fakturahantering, diarieföring/arkivering, bokningar och beställningar.
Uppdraget som administratör kommer att innebära nära samarbete med biträdande rektorer och övrig personal på skolorna, där du kommer att stödja verksamheterna administrativt. Uppdraget innebär till stor del samarbete men också självständigt arbete, varför eget initiativ och eget driv är viktigt.
Vilka arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella kan komma att anpassas efter de sökandes kompetens.
Du kommer att arbeta i fler olika verksamhetssystem, bl a:
• Edlevo- löpande arbete med att lägga in organisation, personal- och elevregistrering, fritidshemsplaceringa.
• Raindance, marknadsplatsen- fakturahantering och beställningar
• Unikum löpande arbete som ex. hantera behörigheter och utskick av information
• Personec P- registrering av personliga scheman och läkarintyg
• Word och ExcelKvalifikationer
Låter detta som ett intressant uppdrag för dig? Vi söker dig som känner igen dig i följande;
• Har en relevant utbildning och erfarenhet helst inom skoladministration, meriterande någon form av högskoleutbildning med inriktning HR/ekonomi.
• Har en gedigen vana av att arbeta i olika verksamhetssystem, meriterande om du har arbetat i de system som beskrivs under arbetsuppgifterna
• Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift, vi ser att du har mycket goda kunskaper i svenska språket.
• Är en utåtriktad person som är van att ha många bollar i luften och har lätt att lära nya saker.
• Kan skapa ordning och struktur.
• Har lätt att skapa goda relationer med vårdnadshavare, elever och personal.
• Har förmåga att ta egna initiativ till förbättringar och utveckling.
• Har en viss flexibilitet när det gäller din arbetstid.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
