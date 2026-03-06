Administratör
2026-03-06
Vi ser ett växande behov av administrativ kompetens och söker därför nu en erfaren och självgående administratör. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där du får arbeta både självständigt och i nära samarbete med flera funktioner.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att hantera, uppdatera och kvalitetssäkra information i företagets system samt för att säkerställa att dokumentationen är korrekt och aktuell. Du arbetar med datainsamling, analys och löpande administration och stöttar avdelningen i olika ärenden kopplade till verksamhetens behov. Arbetet innefattar uppföljning av produkt- och processrelaterad information, deltagande vid överlämningar samt uppdateringar av restriktioner och andra systemflöden. Du genomför regelbundna avstämningar för att identifiera och hantera förändringar och ansvarar för ett strukturerat dokument- och ärendeflöde. Rollen innebär många kontaktytor, och du förväntas kommunicera tydligt och professionellt.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och god systemvana, som arbetar noggrant, strukturerat och självständigt med ansvar för dina egna processer. Du är kommunikativ, trygg med många kontaktytor och har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Har du dessutom förståelse för produktions- eller produktnära flöden och SAP är det meriterande.
Utöver ovan behöver du ha mycket god datakunskap, van att jobba i Excel samt vara svensk medborgare.
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt/motivations brev. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig på telefon följt av intervju, referenstagning och bakrundskontroll. Inför en eventuell anställning kommer även säkerhetssamtal och drogtest att genomföras.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Amanda Domeij, amanda.domeij@onepartnergroup.se
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i Norr.
