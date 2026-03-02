Administratör
2026-03-02
Är du intresserad av att arbeta som administratör inom primärvården? Hos oss på Primärvårdens dietistenhet i Västra Götaland blir du en del av ett härligt gäng! Här får du varierande och omväxlande arbetsuppgifter med möjligheter att påverka och utforma arbetet.Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Primärvårdens dietistenhet är Västra Götalandsregionens största dietistenhet. Här arbetar en arbetsgrupp som trivs tillsammans, har roligt på jobbet och ständigt strävar efter att utvecklas, både som verksamhet och som individer.
Dietistenheten arbetar i hela Västra Götaland och erbjuder alla vårdcentraler tillgång till dietist. Vi har kontor på fyra orter; Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla med ett arbetslag bestående av totalt 44 dietister och två administratörer. Till dietistenheten kommer patienter i alla åldrar via remiss från läkare eller sjuksköterska på vårdcentral och barnavårdscentral. Vi ger också insats till gravida på remiss från barnmorska.
Hos oss blir du en del av vår administratörsfunktion som arbetar med alla fyra dietistkontor och din placering kommer att vara på kontoret i Majorna, Göteborg. Enheten har två administratörer som samarbetar dagligen med de administrativa arbetsuppgifterna. Vis öker nu en ny kollega då en av våra administratörer i pension. Du måste vara fysiskt på kontoret tre till fyra dagar per vecka, men det finns möjlighet att arbeta hemma en till två dagar per vecka.
Om arbetet
Som administratör har du ett brett ansvar för enhetens administrativa flöden. Du bemannar telefonen, scannar och fördelar remisser samt sköter bokning, av- och ombokning av vårdkontakter i Asynja Visph samt Vård och Hälsa. Du administrerar även enhetens patientskolor och grupper i Regionkalendern.
I rollen ingår fakturering och kassarapportering i Asynja Visph. Du är enhetens LITA och hanterar behörigheter, användaradministration och tjänsteID-kort. Du sköter beställningar i Marknadsplatsen samt attestering och kontering av fakturor i Marknadsplatsen och Raindance. Du ansvarar också för informationshantering i SharePoint och kan ha rollen som arkivredogörare.
Vid behov tar du dig an andra administrativa uppgifter, exempelvis administration av enkäter i Microsoft Forms. Dietistenheten är i ständig utveckling och du förväntas bidra aktivt i förbättringsarbete kopplat till administrationen.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av administration inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav, både i tal och skrift. Du ska även ha god kommunikativ förmåga i samtal med patienter och vårdgivare samt god datorvana.
Som person söker vi dig som kan arbeta självständigt, strukturerat och flexibelt med administrativa arbetsuppgifter. Detta för att arbetet innebär eget ansvar för planering och struktur i arbetsdagen. Du ska även ha en god förmåga att samarbeta med kollegor inom enheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
