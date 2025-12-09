Administrativ chef
2025-12-09
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Övergripande uppdrag:
Den administrativa chefen leder och utvecklar den administrativa avdelningen, en funktion inom kommunledningsförvaltningen. Avdelningen har ett kommunövergripande ansvar för att stärka styrning, uppföljning, kvalitet och samordning av kommunens lednings- och styrprocesser. Uppdraget inkluderar ansvar för nämnd- och kommunsekreterarfunktionen och juridik.
Som administrativ chef arbetar man nära kommundirektören och förvaltningscheferna och bidrar till att driva ett långsiktigt, sammanhållet och transparent styrningsarbete som stärker mål- och resultatstyrningen i hela organisationen.
Huvudsakligt ansvar:
* Leda och utveckla avdelningen med helhetsansvar för funktionerna kommunsekreterare, nämndsekreterare, juridik och reception.
* Vara systemägare för kommunens styrmodell, inklusive mål- och resultatstyrning, årshjul, uppföljningsstruktur samt kvalitetsledningssystem.
* Samordna kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocesser, inklusive uppdragsplaner, verksamhetsplaner, intern kontroll och årsredovisning.
* Säkerställa kvalitet, struktur och transparens i uppföljning, analys och rapportering på kommunövergripande nivå.
* Driva utvecklingsarbete för att stärka kommunens förmåga till analys, statistik, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete.
* Ge strategiskt stöd till kommundirektör och förvaltningschefer i utvecklings-, analys- och förbättringsarbete.
* Samordna och utveckla dokumentstrukturer, riktlinjer och processer kopplade till kommunens styrmodell.
* Säkerställa rättssäker beredning av ärenden, stödja nämnderna via funktionerna nämnd- och kommunsekreterare och bidra till god kvalitet i beslutsprocesser.
* Ha ett kommunövergripande funktionsansvar för styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling enligt kommundirektörens uppdrag.
* Ansvara för kommunens valprocesser och säkerställa att dessa genomförs i enlighet med gällande regelverk och tidsplaner.
* Ansvara för arkivfrågor, inklusive samverkan med arkivarier, utveckling av e-arkiv och upprätthållande av rutiner för dokument- och arkivhantering.
* Leda och utveckla arbetet med informationssäkerhet i kommunen.
* Utöva systemförvaltningsansvar god systemanvändning och utveckling inom dessa områden.
Placering i organisationen:
* Administrativ chef rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i kommundirektörens ledningsgruppKvalifikationerErfarenhet och utbildning
* Relevant akademisk examen eller annan likvärdig kompetens inhämtad genom arbetslivserfarenhet, vidareutbildning eller kvalificerade roller inom styrning, analys, verksamhetsutveckling eller offentlig administration.
* Erfarenhet av kvalificerat arbete med styrning, verksamhetsutveckling, uppföljning eller ledningsstöd inom offentlig sektor.
* Dokumenterad erfarenhet av att leda funktioner eller kvalificerade specialistgrupper är meriterande.
Färdigheter:
* Mycket god analytisk förmåga och förmåga att omsätta komplex information till tydliga slutsatser.
* God systemförståelse, särskilt kopplat till kvalitetsledning, mål- och resultatstyrning samt planeringsprocesser.
* Förmåga att arbeta strategiskt, strukturerat och med helhetsperspektiv.
* God kommunikativ förmåga i både tal och skrift, med säkerhet i att presentera och förklara styrningsfrågor.
Ledarskapsförväntningar:
* Leda med tydlighet, trygghet och tillit.
* Skapa struktur, riktning och god samverkan inom avdelningen och med övriga förvaltningar.
* Främja en kultur av lärande, transparens och långsiktighet i kommunens styrningsarbete
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
