Adjunkt SSK vik.
Uppsala universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Medicinska fakulteten i Uppsala
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av 11 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.
Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 300 medarbetare inklusive våra associerade forskare. Läs mer på: Institutionen för folkhälso och vårdvetenskap
Tjänsten avser ett tidsbegränsat vikariat som universitetsadjunkt i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad med undervisning inom grundutbildning vid institutionen. Gruppen för grundutbildning arbetar bland annat med teoretisk och klinisk undervisning, pedagogik, utveckling av utbildningar, samverkan med andra institutioner inom ramen för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen och kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Undervisning på grundläggande nivå och avancerad nivå i första hand undervisning på sjuksköterskeprogrammet, inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration samt examination av studenter. I arbetsuppgifterna ingår, undervisning av praktiska och teoretiska moment förlagd ute i olika vårdverksamheter, på Biomedicinskt centrum (BMC) samt Kliniskt träningscentrum (KTC), VFU-relaterade uppdrag, tentamensrättning och handledning av uppsatser. Distansundervisning kan förekomma. Inriktning på de teoretiska och praktiska momenten bestäms tillsammans med studierektor utifrån omfattning av anställning, den anställdes specialkompetens och verksamhetens behov.
Behörighetskrav
För denna anställning krävs att den sökande är legitimerad sjuksköterska samt innehar en magisterexamen inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamheten relevant pedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper.
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.
Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Bedömningsgrunder
För den här anställningen kommer särskild vikt fästas vid en bred ämneskompetens, då tjänsten avser undervisning inom vårdvetenskap. Särskild vikt kommer även fästas vid erfarenhet av undervisning inom kvantitativ metod och statistik men även kliniskt arbete där erfarenhet av arbete inom vård av äldre är meriterande. Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att säkra forskningsanknytning av undervisningen inom det aktuella ämnet att tillmätas betydelse.
Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.
Riktlinjer och bedömningsgrunder
För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer
Anställningsordning vid Uppsala Universitet
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: 20260119
Anställningsform: Anställningen är ett vikariat/tidsbegränsat i 12 månader.
Anställningens omfattning: 50 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Christiansen - mats.christiansen@uu.se
Välkommen med din ansökan senast 19-11-2025, UFV-PA 2025/3146.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3146". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Medicinska fakulteten Jobbnummer
9578754