Account Manager Würth - Göteborg
2026-01-06
Vi söker en ambitiös och motiverad Account Manager som förstår vikten av att bygga långsiktiga relationer! Du kommer att arbeta nära våra kunder och erbjuda marknadens bästa servicekoncept för att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial och därigenom ta Würth till nästa nivå!
Har du ett genuint intresse och passion för affärer och vill mer? Välkommen med din ansökan!
Vad jobbet innebär
Som Account Manager ansvarar du för ett eget distrikt inom regionen och jobbar med att långsiktigt utveckla och expandera distriktet för att uppnå tillväxt. Du utför kundbesök på kundernas byggarbetsplatser, kontor och är bekväm vid att navigera i den typen av miljö. Målgruppen och kundsegmentet är såväl större som mindre byggföretag som utför allt från nybyggnationer till mindre renoverings- och underhållsarbete.
Området omfattar Göteborg med omnejd. Du utgår du från ditt hem och genomför kundbesök utifrån den planering som inom det geografiska området är lämpligt och som möter kundernas önskemål.
• Du jobbar aktivt med nykundsbearbetning och bearbetar befintliga kunder för att nå tillväxt.
• Utifrån vår multikanalstrategi har du ansvaret för kunden oavsett vart kunden väljer att handla.
• Du agerar med hög servicegrad genom att se över kundernas behov och hittar lösningar för att effektivisera kundernas hantering av förbrukningsmaterial.
• Du fokuserar på försäljning och når budget.
• Du jobbar proaktivt och är lyhörd för att fånga nya affärsmöjligheter.
• Du genomför praktiska produktdemonstrationer.
Vi vill att du
• Har 3-5 års erfarenhet från försäljning B2B och är van att arbeta med relationsbyggande försäljning och nykundsbearbetning med goda resultat.
• Är van att röra dig i byggprojektmiljön och förstår byggets olika faser.
• Har en stark drivkraft och förstår värdet av att planera ditt arbete för att uppnå bearbetning, möten och uppföljning.
• Är strukturerad i ditt arbetssätt för att kunna leverera hög kvalitet till kunder och skapa ordning och reda.
• Har en digital mognad för att lätt kunna söka information och navigera i olika system.
• Hög social kompetens och lätt för att anpassa dig till olika sammanhang.
• Är orädd, målinriktad och har ett bra affärsmässigt sinne.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Det är en fördel om du har haft liknande arbete i branschen, kontaktnät eller lokal kännedom. Det är meriterande om du tidigare arbetat med fältförsäljning B2B, prospektering och/eller har kunskap inom våra produkter och användningsområden.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete med ansvar och goda möjligheter till såväl yrkesmässig som personlig utveckling. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Andra förmåner är förskottsemester, lunchförmån, en bra arbetsmiljö, friskvårdsbidrag, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Med fördel/ önskvärt i Göteborg med omnejd
Övrigt: Tjänstebil, dator och mobiltelefon ingår. Vi har krav på B-körkort.
Om din ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 25 januari 2026.
Kontaktperson är Regionchef Calle Andersson, 070-301 53 75.
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester inför nästa steg i processen. Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en fysisk 2a intervju för de kandidater som därefter går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa provanställning.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda.Formulärets nederkant
Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att effektivisera sin hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda.
