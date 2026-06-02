Abrahamsbergsskolan söker lärare i Textilslöjd, 80%
2026-06-02
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Abrahamsbergskolan, byggd 1946, är en kommunal F-9 skola i Bromma med omkring 600 elever. Vi som arbetar på skolan vill skapa den bästa studiemiljö vi kan för att ge en god kunskapsgrund att stå på när eleven går vidare till gymnasiet. Tack vare erfarna och välutbildade lärare, studiemotiverade elever och vårdnadshavare med höga förväntningar är Abrahamsbergsskolan en skola med höga studieresultat och en skola att trivas i. Vår vision är att vara en av Stockholms bästa skolor på att utveckla våra elever utifrån sina förutsättningar. Skolans motto är Trygghet och Kunskap. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.
Vår skola kommer att renoveras under läsår 26/27 samt 27/28. Under den tiden kommer vi att bedriva vår verksamhet i S:t Jacobis gymnasium, Vällingby. Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad slöjdlärare som vill arbeta fyra dagar i veckan på högstadiet. Mentorskap ingår också i tjänsten.
Du ska visa goda ledaregenskaper och ha en god förmåga att kommunicera och skapa positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är intresserad av att utveckla din egen profession och att driva utveckling.
I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de allra bästa medarbetarna som bidrar till att:
Ta ansvar för elevernas resultat och är lyhörda för elevernas förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
168 30 BROMMA Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Erik Wännström erik.wannstrom@edu.stockholm.se 08-50848944 Jobbnummer
9943494