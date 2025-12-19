1:e Socialsekreterare
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Vi söker en engagerad och kompetent 1:e socialsekreterare till vår socialförvaltning.
I denna arbetsledande roll kommer du att spela en central del i vårt team och bidra till en trygg och professionell socialtjänst.
Vi är ett gäng som trivs ihop, värnar om vårt goda arbetsklimat och att kvalitetssäkra våra arbetsmetoder. Vi är en enhet bestående av socialsekreterare, familjerättsekreterare, familjehemssekreterare och vårt familjeteam som arbetar med både öppna och beslutade insatser. Vi stöttar varandra i arbetet och jobbar tillsammans för att genomföra vårt uppdrag på bästa sätt. Med barn och familjer i fokus samverkar vi med andra interna och externa aktörer exempelvis skolan och hälso- och sjukvården. Vi har påbörjat en utveckling genom att föra samman vår myndighetsdel med öppenvårdens familjeteam. Vi kommer tillsammans ställa om inför den nya socialtjänstlagen och till stöd i detta arbete har vi en projektledare.
Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete som förste socialsekreterare med stor möjlighet att påverka samt utveckla verksamheten.
Vi ser fram emot att träffa dig!Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
I din roll som 1:e socialsekreterare är du en förebild som bidrar till en god arbetsmiljö och arbetsglädje på arbetsplatsen. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är att coacha och handleda i det dagliga arbetet, kunna lyfta blicken och bidra med olika perspektiv. Du behöver känna dig trygg i att leda och fördela arbetsuppgifter/ärenden till både myndighet och familjeteamets öppna insatser.
Du företräder i förvaltningsrätten samt på nämnden. Arbetet innebär att ge stöd gällande prioriteringar, krav, motstridiga intressen och att göra etiska överväganden samt säkerställa att arbetet är av god kvalitet utifrån lagar och förordningar. För oss är det viktigt att kunna utvecklas och växa i vår roll som behandlare och socialsekreterare. Kompetensutveckling, för både dig och oss, och omvärldsbevakning är därför en viktig del i ditt arbete.
Du kommer arbeta ihop med vuxengruppen, biståndsgruppen och enhetschefer för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Utöver det finns samverkansforum med andra 1:e socialsekreterare inom länet. Introduktion av nyanställda och handledning av studenter ingår även i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, BBIC-utbildning och erfarenhet av behandlingsarbete samt erfarenhet av handläggning inom barn- och familj. Utbildning inom Signs of Safety är meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbetsledande positioner och/eller ledarskapsutbildning ses det som meriterande. Som 1:e socialsekreterare förväntas du coacha och handleda andra samt föredra ärenden för nämnd. Det kräver goda kunskaper gällande lagar och förordningar inom området samt att du har förmågan att anpassa din kommunikation beroende på mottagare.
Personliga egenskaper vi värdesätter är att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt att bygga relationer med människor samt har ett professionellt bemötande. Eftersom ditt arbete ofta innebär att möta människor i kris och utsatta situationer är det viktigt att ditt bemötande är inkännande och förtroendeingivande.
Du klarar av att behålla lugnet i pressade situationer och hålla kvar fokus på det gemensamma uppdraget. Du har dessutom förmåga att planera och strukturera ditt arbete så att tidsramar, lagkrav, kvalitet och rutiner efterlevs samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. För tjänsten krävs att giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas. Intervjuer sker löpande.
Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att attrahera nya medarbetare och för tidigare anställda. Som ett led i detta erbjuder vi dig i denna roll bland annat 39 timmars arbetsvecka, möjlighet till överenskommelse om delvis distansarbete, möjlighet till semesterväxling och ett generöst flextidsavtal.Övrig information
