Yrkeslärare VVS-montör komvux
2025-10-08
Vill du forma framtidens VVS-montörer? Movant i Halmstad söker en erfaren VVS-montör som vill bli yrkeslärare!
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Har yrkesbevis som VVS-montör och flera års erfarenhet från branschen
• Brinner för ditt yrke och vill föra vidare kunskap och yrkesstolthet
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta med människor
• Är strukturerad, tydlig och har ett genuint engagemang för varje elevs utveckling
• Har erfarenhet av eller intresse för att undervisa - lärarlegitimation är meriterande men inget krav
Du behöver kunna hantera digitala verktyg för dokumentation och uppföljning, samt vara bekväm med att ha kontakt med arbetsgivare i samband med APL.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du chansen att göra skillnad - på riktigt. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och yrkesstolthet står i centrum. Du får möjlighet att:
• Lära ut både praktiska och teoretiska moment inom VVS
• Inspirera och vägleda vuxna elever mot en framtid i branschen
• Bidra till att skapa anställningsbara, kompetenta VVS-montörer
• Arbeta med APL-samordning och ha kontakt med branschens arbetsgivare
Vi erbjuder introduktion och internutbildningar som gör dig trygg i rollen som yrkeslärare - även om du aldrig undervisat tidigare.
Var med och gör skillnad
Hos Movant får du möjlighet att påverka - både elevernas framtid och branschens utveckling. Vi tror att de bästa lärarna är de som själva har varit där, gjort jobbet och vet vad som krävs. Är du en av dem?
Movant i Halmstad bedriver yrkesutbildning för vuxna på uppdrag av Halmstad, Falkenberg och Varbergs kommun. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom bygg, el, VVS och fastighet, fordon och lager och terminal - alltid med målet att våra elever ska vara anställningsbara direkt efter avslutad utbildning.
Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet från VVS-branschen och som vill dela med dig av din kunskap till nästa generation.
Välkommen med din ansökan!
Plats: Halmstad
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005) Arbetsplats
Movant Jobbnummer
9545874