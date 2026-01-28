Yrkeslärare inriktning Hund
Hushållningssällskapet i Västernorrlands län / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kramfors Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kramfors
2026-01-28
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hushållningssällskapet i Västernorrlands län i Kramfors
, Härnösand
, Timrå
eller i hela Sverige
Hushållningssällskapet Västernorrland, Nordvik utbildningar AB söker yrkeslärare/instruktör till naturbruksprogrammet, för yrkesutgången "arbete med hund", med placeringsort Nordvik.
I Nordvik, Noraström, hittar du Hushållningssällskapets utbildningsanläggning inom naturbrukssektorn. Här bedrivs bland annat naturbruksutbildning för gymnasieungdomar på uppdrag av Kramfors kommun. På anläggningen hittar du flera olika utbildningar, bland annat lärlingsutbildning inom gymnasieskolans naturbruksprogram, vuxenutbildning inom trädgård, lantbruk, florist och hovslagare samt utbildning för två program inom den anpassade gymnasieskolan. Här bedrivs även lantbruk, veterinärmottagning, smådjursverksamhet, ridverksamhet, hästskötsel, uthyrning av stallplatser och hundgårdar samt uthyrning av hundhall och ridhus. På Nordvik finns även elevboenden för de gymnasieelever som läser naturbruksprogrammet samtboende och övernattningsmöjligheter för vuxenelever.
På Nordvik värderar vi trygghet, trivsel och lärande högt och strävar efter att skapa en familjär miljö där alla känner sig sedda och inkluderade.
Då vår yrkeslärare på inriktning djurvård med huvudsakliga arbetsuppgifter inom yrkesutgång "arbete med hund" går i pension söker vi efter en person med rätt kompetens till rollen.
Vi söker dig med en bakgrund från hundvärlden och som, precis som vi, har ett stort engagemang för ungdomar och deras utveckling, landsbygden, gröna näringar samt en vilja att utvecklas tillsammans med oss andra.
Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, genomföra och utvärdera utbildning.
Ansvara för utbildning inom gymnasieskolans naturbruksprogram, så som till exempel ämnena: Hundkunskap, Pälsvård och hundfrisering, Aktivitetsledarskap, Djurens hälso- och sjukvård, Service och bemötande, Gymnasiearbete.
Ansvara för skötsel av hundhall och hundgårdar, innehållandes både fysiskt arbete samt rutiner, kösystem mm.
Planera och projektleda aktiviteter på Nordvik för hundintresserade.
Utveckla inriktning och utbud på Nordvik vad gäller yrkesutgången "arbete med hund".
Utveckla och säkerställa goda rutiner, dokumentation och processer för verksamheten.
Bedömning och betygssättning.
Din profil
Du har utbildning och erfarenhet från att arbeta med hundar. Du har god kännedom om hundars mentalitet och har bred erfarenhet av olika hundraser och hundsporter. Du har även ett stort kontaktnät inom branschen.
Du är till exempel utbildad SBK-lärare, instruktör eller har annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är, eller har förmåga att bli, insatt i skolans styrdokument och lägga upp arbetet utifrån läroplanens mål.
Du har god samarbetsförmåga och har gärna erfarenhet av att arbeta i lärandeprocesser tillsammans med andra. Du är professionell i ditt bemötande och har en god förmåga att kommunicera med ungdomar, kollegor och vårdnadshavare. Med tålmodighet, lugn och ett lågaffektivt förhållningssätt är du beredd att skapa de förutsättningar som krävs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att trivas i rollen som instruktör/yrkeslärare ser vi gärna att:
Du har erfarenhet av liknande uppdrag och en relevant utbildning.
Du är noggrann, ansvarstagande och hjälpsam gentemot dina kollegor.
Du tycker om att ta ansvar och besitter förmågan att arbeta självständigt.
Du tar ett stort eget ansvar, prioriterar och löser arbetsuppgifterna på ett strukturerat sätt.
Du inte är rädd att rycka in där det behövs och att anta nya utmaningar.
Du har en kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både verbalt och skriftligt.
Du har erfarenhet av arbete med ungdomar.
Du tror på att alla kan lyckas och kan göra individuella anpassningar så att varje elev kan utvecklas från sin nivå.
Meriterande
Utbildad lärare med legitimation inom ovan föreslagna yrkesämnen.
Erfarenhet från arbete med ungdomar
SBK-lärare
Legitimerad djursjukskötare
Skallkrav
Eftergymnasial utbildning
SBK-instruktör inom hund eller annan utbildning och erfarenhet inom hund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kan utöva fysiskt krävande arbete.
Har körkort B
Kan uppvisa ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola.
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Från 2026-08-01, eller enligt överenskommelse.
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetstid
Dagtid
Övrig information
På Nordvik finns det möjlighet att ta med egen hund till arbetet. Det finns även möjlighet att hyra stallplats om du önskar ha egen häst på Nordvik. Vid behov av veckopendling kan det i mån av plats, finnas möjlighet till hyra av övernattningsrum.
Rekryteringsdag planeras till tisdagen den 17 mars på Nordvik.
Skicka ditt CV och personliga brev till rekrytering.vnorr@hushallningssallskapet.se
Sista ansökningsdag 2026-03-08
Vid frågor om tjänsten kontakta Sara Marklund, Platschef, Nordvik Utbildningar AB, 0613-77 30 41 sara.marklund@naturbruk.net
Hemsida: www.nordvikutbildningar.se
Instagram: Nordvikutbildningar
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Nordvik Utbildningar AB, ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland, en medlemsorganisation som bildades redan 1805, där vinstmedel återinvesteras i verksamheten.
Hushållningssällskapet Västernorrland är en koncern med basen i Härnösand och är även verksamma inom rådgivning (Y-Ekonomi) och livsmedelsproduktion (Svensk Fjällröding och Omegalax). Vi är en del av Sveriges historia och fortsätter vara en viktig aktör som utvecklar det gröna näringslivet. Vi förvaltar även flera stiftelser som årligen delar ut medel till ungdomsföreningar och lantbrukare i länet. För mer information om organisationen, se: Hushållningssällskapet Västernorrland.
Sommaren 1868 startade Hushållningssällskapet i Västernorrland lantbruksutbildning till Nordvik i Nora Socken. Nordvik sägs vara Sveriges äldsta ännu verksamma lantbruksutbildning på en och samma plats.
Framtiden för oss på Hushållningssällskapet är barns hälsa, elevers utveckling, den svenska livsmedelsförsörjningen, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder - ett mer hållbart samhälle helt enkelt. Vår vision är "en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer". Vi förutsätter att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap och värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning bidrar till för platsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Endast via mejl
E-post: rekrytering.vnorr@hushallningssallskapet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet i Västernorrlands län
(org.nr 262000-0220), https://www.nordvikutbildningar.se
Nordvik 108 (visa karta
)
872 98 NORASTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordvik utbildningar Jobbnummer
9710216