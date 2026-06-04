Kart- och mätningsingenjör (vikarie)
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret / GIS-jobb / Nässjö Visa alla gis-jobb i Nässjö
2026-06-04
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Vill du vara med och utveckla Nässjös geodata?
Nu söker vi en kart- och mätningsingenjör för ett vikariat med fokus på ajourhållning och hantering av kommunens geodata. Hos oss får du en bred och varierad roll i att skapa och kvalitetssäkra den geografiska information som ligger till grund för hela kommunens samhällsbyggnadsprocess . Rollen ger dig en fantastisk möjlighet att arbeta brett inom kommunal kartverksamhet och få värdefull erfarenhet. Du blir en del av samhällsplaneringskontoret där vi arbetar nära varandra i en prestigelös och lösningsorienterad miljö. Kartenheten består av sex personer som tillsammans driver och utvecklar kommunens kart- och GIS‐verksamhet, och vi samarbetar även med Höglandsförbundet genom en gemensam GIS‐plattform.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett med varierande uppgifter både i fält och på kontor. En central del av ditt arbete är ajourhållning och kvalitetssäkring av kommunens kartdatabaser. Du kommer även att arbeta med inmätning och utsättning, vilket inkluderar allt från bostadsbyggande till tekniska anläggningar och infrastruktur. Arbetet innebär nära kontakt med projektledare, entreprenörer och kollegor inom olika kommunala verksamheter. Du kliver direkt in i vår löpande verksamhet där arbetet är varierat, innebär fältarbete i olika miljöer och ger en betydelsefull roll i att säkerställa att kommunens geografiska information är korrekt och uppdaterad. Rollen innebär också ett stort inslag av kommunikation, där du kontinuerligt samordnar information, skapar tydlighet i uppdrag och upprätthåller en god dialog med både interna och externa samarbetspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kart- och mätningsingenjör, har en bakgrund inom GIS/geodata eller har motsvarande erfarenhet. Då det rör sig om ett vikariat ser vi gärna att du snabbt kan sätta dig in i nya system och bli självgående i det dagliga arbetet. Du har god datorvana, intresse för digitala verktyg och erfarenhet av kartdatabaser. Erfarenhet av Topocad och Trimbleutrustning är ett krav, liksom tidigare arbete med ajourhållning av primärkartor eller geodata. Du behärskar svenska i både tal och skrift och har B-körkort för manuell växellåda. Arbetet innebär fältarbete i varierande terräng, vilket du behöver vara bekväm med.
Vi tror att du är en person som trivs med ett brett och varierat arbetssätt och som har ett analytiskt och strukturerat förhållningssätt. Du har ett eget driv, är snabblärd och tar initiativ för att driva dina uppgifter framåt. Du är lösningsorienterad, flexibel och trygg i mötet med både kollegor och externa aktörer. God kommunikationsförmåga är avgörande i rollen, eftersom du har daglig kontakt med många olika funktioner. Du behöver kunna förklara tekniska förutsättningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och aktivt bidra till en god dialog och ett effektivt samarbete. Du arbetar noggrant och ser möjligheter till förbättringar i både arbetsmetoder och processer.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
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Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
571 32 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Kontakt
Förvaltningschef
Adis Baksic adis.baksic@nassjo.se 0380-51 85 02 Jobbnummer
9948149