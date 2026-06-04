Mätoperatör/Kontrollant
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Finspång Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Finspång
2026-06-04
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, Norrköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Mätoperatör/Kontrollant till Kall kontroll.
I denna roll kommer du främst att arbeta med kontroll av inköpta komponenter, där du säkerställer att alla detaljer uppfyller kraven enligt ritningar och specifikationer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar tolkning av ritningar, mätning och kontroll av små, precisionskrävande detaljer med hjälp av Zeiss mätmaskin. Du kommer även att förbereda och rigga mätmaskinen inför mätningar, rengöra detaljer, utföra manuell mätning vid avvikelser samt föra dokumentation. Arbetet kräver ett noggrant och metodiskt arbetssätt, då du kommer att hantera små och komplexa detaljer där precision är avgörande.
Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är just nu förlagd till 2-skift, men natt-skift kan förekomma.
Fördelarna med att vara konsult hos oss på Randstad: Denna tjänst är ett konsultuppdrag, vilket ger dig en fantastisk möjlighet att snabbt bredda din kompetens och bygga ett ovärderligt nätverk. Som konsult via Randstad får du det bästa av två världar: tryggheten i en anställning hos en av världens största HR-partners, samtidigt som du får samla unik, meriterande erfarenhet hos ett världsledande energiteknikföretag. Du får en dedikerad konsultchef som stöttar dig, värnar om din arbetsmiljö och fungerar som ditt bollplank för att du ska kunna växa och nå din fulla potential i din yrkesroll.
Ansvarsområden
Dokumentation
Förbereda och rigga mätmaskinen inför mätningar
Rengöra detaljer
Utföra manuell mätning vid avvikelser samt föra dokumentationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens.
• Erfarenhet av mätmaskiner, gärna Zeiss.
• God förmåga att dokumentera och hantera datorsystem.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitetssäkring.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga. Arbetet kräver ett noggrant och metodiskt arbetssätt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/d2eafa4a-3630-42c6-bd36-a2b8bfe5eaa0
Slottsvägen 2-6 (visa karta
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612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9948148