Vi ser fram emot din ansökan!
Vi söker efter CMS- och webbutvecklare med ca 4-6 års arbetslivserfarenhet till vårt utvecklarteam. Bor du inte i Stockholm, eller vill jobba helt eller delvis hemifrån är det inte något hinder för oss.
Limetta är en framgångsrik digital byrå med över 25 år i branschen. Vår strategi är att växa med cirka 10% per år med en bibehållen stabil lönsamhet. Vi söker nu förstärkning till vårt utvecklarteam som består av cirka 25 systemutvecklare med bred teknisk kompetens.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med utvecklare, projektledare och kreatörer bygger du de vassaste och bästa lösningarna till våra kunder. Du är van att förstå kunders krav och komma med egna lösningsförslag. Du kommer att ha stort inflytande över teknikval, arkitektur, plattformar, verktyg och kod. Stacken består av C# i botten men projekten varierar och t.ex TypeScript, React eller Vue finns möjlighet att fördjupa sig i. Vi jobbar i en modern utvecklingsmiljö i Azure DevOps (GIT) och du tillsammans med teamet ser till att vi ligger i framkant även här. I många av våra projekt använder vi CMS-verktygen Optimizely (Episerver) eller Umbraco.
Om dig
Du är trygg i din roll som webbutvecklare, är självgående, ansvarstagande och initiativrik. Tillsammans med teamet bestående av utvecklare, projektledare och kreatörer, är din roll att bygga de bästa och smartaste lösningarna anpassat efter kundernas behov. Du har en hunger efter ny teknik och föreslår gärna innovativa lösningar på komplexa problem. Vi ser att du är kommunikativ, serviceinriktad och lyhörd för våra kunder.
Du* Har minst 4-6 års erfarenhet av system och webbutveckling inom .NET
• Är driven och självgående och kan arbeta självständigt
• Trivs i agila team bestående av både utvecklare och kreatörer och du bidrar gärna genom att hjälpa dina kollegor
• Har mycket goda kunskaper i .NET/C#, SQL Server och Git
• Har erfarenhet av att arbeta i CMS, t ex Optimizely eller Umbraco
• Vill fortsätta lära dig och använda nya spännande tekniker och är intresserad av DevOps, Cloud-plattformar (t.ex. Azure / AWS), Powershell, Docker eller andra spännande verktyg och tjänster.
Vi erbjuder dig
En utvecklande arbetsmiljö där du får jobba med problemlösning och nya tekniker. Mycket variation mellan olika typer av kunder och projekt.
Ett kompetent team bland trevliga kollegor med olika spetskompetenser. På Limetta jobbar idag cirka 40 personer.
Allt det formella man ska förvänta sig av sin arbetsgivare finns på plats:
• Bra lön och sex veckors semester
• Tjänstepension (motsvarande ITP1), sjukvårdsförsäkring samt en mängd övriga försäkringar.
• Trevliga lokaler med bra kommunikationer mitt i city med "nära till allt", men även möjlighet att arbeta på distans.
• Frihet i val av dator, mobil och andra verktyg du behöver.
• Hjälp med lägenhet i Stockholm om du flyttar hit
Utanför jobbet händer det kul saker med jämna mellanrum. Gemensam frukost, AW - ibland med aktiviteter, ibland bara en skön kväll på en trevlig pub, sommarfest och julmiddag. En gång fick vi t o m åka helikopter. Flera av oss har dock hunnit bilda familj, skaffa katt och har fullt upp med vardagspussel, så förvänta dig inte party alla dagar i veckan.
Om Limetta
Limetta är en digital byrå med ett trettiotal anställda. Vi har lång erfarenhet av att skapa framgångsrika lösningar tillsammans med våra kunder. Vi har varit nominerade till Årets Byrå sju år i rad med flera pallplatser och en vinst bland meriterna.
Vi på Limetta menar att ett brinnande engagemang och förståelse för kundens behov kombinerat med avancerad teknik, strategisk kompetens, kreativ design och ett positivt förhållningssätt är ett framgångsrecept. Vi jobbar hårt för att dagligen överträffa oss själva. Så ansöker du
