Web Content Coordinator sökes till Blåkläder!
2025-10-03
Vi söker en engagerad Web Content Coordinator som vill vara med och utveckla Blåkläders digitala närvaro globalt. Om du är passionerad för digital kommunikation och har en stark känsla för detaljer, kan detta vara möjligheten för dig att växa inom ett internationellt företag med stolta rötter och en stark fokus på kvalitet och hållbarhet. Läs vidare om tjänsten och skicka in din ansökan idag!
Din roll
Som Web Content Coordinator hos oss blir du en nyckelspelare i ett kreativt och engagerat marknadsteam. Du ansvarar för att utveckla och koordinera innehållet på vår globala webbplats och säkerställer att den är en stark kanal för varumärket, produktinformation och kundupplevelse. Rollen kombinerar praktiskt arbete i vårt CMS med koordinering av innehåll och språkversioner för våra exportmarknader. Du kommer arbeta nära våra internationella marknader, men även externa byråer, och koordinera lokala anpassningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• publicera och uppdatera innehåll på webbplatsen
• koordinera språkversioneringar och lokala behov tillsammans med våra exportmarknader
• skapa enklare eget material (t.ex. texter, bilder, banners) för att snabbt kunna driva arbetet framåt
• säkerställa kvalitet, användarvänlighet och SEO
• säkerställa kvalitet, användarvänlighet och SEO
• bidra till utvecklingsprojekt och förbättringar
Den profil vi söker har erfarenhet av att arbeta med CMS och gärna med multinationella webbplatser. Du har en förmåga att skapa enklare material själv, där du kan ta fram texter, anpassa bilder eller producera lättare grafiskt underlag. Som person är du en kommunikativ lagspelare med en god organisatorisk förmåga. Utöver detta ser vi gärna att du:
• har en grundläggande kunskap inom SEO och webbanalys
• har vana att arbeta med översättningar och lokala anpassningar
• behärskar svenska och engelska flytande - fler språk är meriterande
Vi ser gärna att du är i början av din karriär och vill växa tillsammans med oss - här finns stora möjligheter att utvecklas vidare inom marknadsområdet.
Om Blåkläder
Blåkläder är ett globalt företag med lokal känsla, som kommit en bra bit på vägen mot att bli störst på arbetskläder. Vi är ett internationellt sammansvetsat gäng på nära 650 medarbetare i ett 20-tal länder som sätter företagskultur, kvalitet och hållbarhet högst upp på agendan. De senaste tio åren har vi fyrdubblat vår omsättning, som nu är över 2 miljarder kronor, och det finns ingen broms i sikte. I Svenljunga strax utanför Borås sker allt utvecklingsarbete, från produktutveckling, logistik och lager till marknadsföring. Vi är stolta över att minst 85% av vårt sortiment idag produceras i egna fabriker, vilket ger oss insyn och påverkan i hela värdekedjan.
Vi erbjuder gemenskap och en känsla av tillhörighet samt samarbete över gränser. På vårt kontor i Svenljunga har du tillgång till gym och padelbana samt förmåner som friskvårdsbidrag, hundgård för fyrbenta vänner och en lyxig måndagsfrukost varje vecka. Givetvis finns det möjlighet att ladda elbil och att vara med på ett flertal aktiviteter som arrangeras av vår aktivitetsgrupp.
Blåkläder är ett framåtsträvande, entreprenörsdrivet och familjeägt företag som bestämt sig för att vara det självklara valet när arbetskläder kommer på tal. Hos oss kan du gå hur långt som helst om du har viljan, skickligheten och uthålligheten. Läs mer om oss på www.blaklader.com
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning som initialt inleds med en provanställning (visstid)
Lön: Månadslön
Startdatum: Efter överenskommelse
Ansökan: Vi arbetar löpande med urval, skicka därför in ansökan snarast, dock senast 27 oktober. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonatan Andersson via mail jonatan.andersson@blaklader.com
Välkommen till oss på Blåkläder! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Blåkläder
(org.nr 556069-6618) Arbetsplats
Blåkläder Jobbnummer
9540409