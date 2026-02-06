VVS-Montör
2026-02-06
Vill du arbeta med varierande och långsiktiga uppdrag i en familjär och professionell miljö? BK Fastighetsservice söker nu engagerade och erfarna VVS-montörer. ansök redan idag!
VVS-montör - Stockholm
Som VVS-montör hos BK Fastighetsservice arbetar du med:
Installation, service, drift och underhåll av VVS-system. (ej ventilation)
Löpande serviceuppdrag, felsökning samt mindre och större ROT-arbeten.
Arbeten med värmepumpar, golvvärmesystem, radiatorer, badrum och undercentraler.
Felsökning av avlopp/vatten och värmesystem.
Serviceuppdrag och projekt i nära samarbete med kunder och byggpartners.
Egen kunddialog samt hantering av arbetsorder via digitalt system.
Du utgår hemifrån med servicebil och arbetar med uppdrag runt om i Stockholmsområdet. Rollen är varierande och ger möjlighet att planera dina arbetsdagar på egen hand i dialog med arbetsledare.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet som VVS-montör efter avslutad lärlingsperiod.
Erfarenhet av serviceprojekt.
B-körkort.
Flytande kunskaper i svenska, i tal och skrift.
VVS-certifikat är mycket meriterande.
Förmåga att arbeta självständigt.
Bakgrundskontroll tillämpas.
Vi söker dig som:
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad.
Är kundfokuserad och har ett professionellt bemötande.
Trivs med frihet under ansvar.
Vill arbeta i ett företag med korta beslutsvägar och nära samarbete.
BK Fastighetsservice erbjuder:
En familjär arbetsmiljö med tät dialog mellan ledning och medarbetare.
Ett stabilt företag med stark kundbas och lång historik sedan 1969.
Varierande och långsiktiga serviceuppdrag.
Möjlighet till jour via företagets egen fastighetsjour.
Servicebil, mobiltelefon och goda arbetsförutsättningar.
Återkommande aktiviteter såsom sommarfest och julfest.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV. I denna rekrytering samarbetar BK Fastighetsservice med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
BK Fastighetsservice är ett väletablerat företag som grundades redan 1969 och består av två affärsområden: Rör/VVS och fastighetsskötsel. Företaget ansvarar idag för drift och underhåll av cirka 90-100 fastigheter i Stockholmsområdet och arbetar med både privatpersoner, BRF:er och byggbolag. Idag har företaget 17 anställda och är redo att växa med fler duktiga VVS-montörer. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729272