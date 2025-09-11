VVS-lärare Vuxenutbildning
Movant i Varberg bedriver yrkesutbildning för vuxna på uppdrag av Varbergs och Falkenbergs kommun. Våra utbildningar riktar sig mot bygg, el, VVS, fordon och svets. Vi har ett gott samarbete med branscherna och ett bra erkännande av yrkesnämnderna. Vi värnar om att våra elever ska vara anställningsbara när de är klara med sin utbildning.
Det här erbjuder vi dig
Du kommer att arbeta på skolenheten i Varberg. Du ingår i ett arbetslag med andra yrkeslärare och ni samarbetar för att nå bästa resultat. Hos oss får du möjligheten att lära ut dina yrkeskunskaper och visa vilken arbetsglädje och yrkesstolthet dessa yrken erbjuder. Vi värderar engagemang för eleven väldigt högt.
Det här söker vi
Arbetsuppgifterna innebär att undervisa, stimulera och leda våra elever i deras lärande. Du kommer att undervisa både i de praktiska och teoretiska delarna i VVS-utbildningen. I arbetet ingår dokumentation, uppföljning, mentorssamtal samt handledning. Det är viktigt att du som lärare förstår vikten av att betyg och bedömning blir rättssäker och likvärdig. Har du inte kunskap från läraryrket sedan tidigare fyller Movants internutbildningar på med de kunskaperna. Vårt introduktionsprogram kommer att säkerställa att du som ny lärare blir trygg i din yrkesutövning i alla delar.
Arbetet omfattar både lärarledda teoretiska lektioner, praktiska genomgångar och handledande stöd samt uppföljningar av våra elever under APL-perioderna. Genom att ta stöd i Movants upplägg kan vi leva upp till ansvaret som vi har att utbilda i VVS-yrkesinriktning, då axlar vi det uppdrag vi har gentemot Skolverket och VVS-College.
Vi söker dig med yrkesbevis som VVS-montör med flerårig erfarenhet från branschen. Det är meriterande om du har lärarlegitimation alternativt erfarenhet av att undervisa.
För att trivas i rollen som lärare hos oss är det viktigt att du har en vilja att lära ut och att du trivs med att arbeta tillsammans med våra elever. En god empatisk förmåga krävs och du behöver se att alla som kommer till oss har en chans att lyckas med sina studier. Du behöver vara tydlig, kravställande och strukturerad i ditt arbete samt kunna hantera en dator för dokumentation.
I vårt uppdrag ingår APL-samordning. Därför behöver du vara kommunikativ och tycka att det är roligt med arbetsgivarkontakter. Många gånger har APL-perioden varit nyckeln till en anställning efter studier vilket gör detta arbete oerhört viktigt.
Övrig information
Tillträdesdag: Snarast
Placeringsort: Varberg
Anställningsform: 100% provanställning
Sista dag att ansöka är Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med
Rektor: Maria Norshammar tfn:072-600 67 53 alt. maria.norshammar@movant.se
Biträdande rektor: Erika Berggren tfn: 076-322 11 42 alt. erika.berggren@movant.se Ersättning
