Visual merchandiser - Blomsterlandet, Mora-Noret

Visual merchandiser - Mora 2026 Var med och forma en ny butik mot framgång!
Våren 2026 öppnar vi vår helt nya butik i Mora-Noret - en strategiskt viktig satsning där vi bygger upp en modern och inspirerande destination för växter, blommor och trädgårdsprodukter. Nu söker vi en driven och kreativ Visual Merchandiser som vill vara med från start och bygga upp Blomsterlandet i Mora. Du är en person som drivs av mötet med kunder samt av att få arbeta med försäljning och har ett starkt växtintresse som du gärna delar med dig av. Låter det här intressant? Då vill vi mer än gärna ta del av din ansökan!Med personligt ansvar och initiativkraft arbetar du på alla avdelningar men framförallt med fokus på den visuella delen samt ditt affärsmässiga driv att utveckla alla avdelningar. I Rollen kommer du att ansvara för att se till att butiken alltid är välsorterad och kan leva upp till kundernas förväntningar.
Om rollen
Ansvarig för det visuella i butiken
Se till att alla riktlinjer och concept följs
Kampanj ansvarig
Ansvarig för försäljningsplaneringen
Varumottagning, varuexponering & varuplock
Om digFör att du skall trivas i denna roll så tror vi att du idag jobbar som VM i en verksamhet som präglas av tempo och flexibilitet. Då det är mycket positivt som händer i vår verksamhet så är det viktigt att du tycker om att växla upp och ner och ser alltid nya möjligheter. Du trivs bästa att jobba i team och är en person som sprider mycket glädje och engagemang omkring dig. Du är en teamspelare som motiveras av att ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet. Du har ett analytiskt sinne och en god förståelse för försäljningsuppföljning och beställningsstatistik.
Dina erfarenheter och kompetenser
Utbildad Visual Merchandiser
Har några års erfarenhet av rollen som Visual Merchandiser
Ordningssam och struktureras
Van att jobba med kpi:uppföljning
Info om tjänsten
Anställningsform: 25 h/v tillsvidareanställning (varierade arbetstider samt varannan helg)Placering: Mora NoretTillträde: Feb/Mars
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof stina.bjernhof@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
