Vill du Arbeta med Dränering?
Dahlmark Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Huddinge Visa alla grovarbetarjobb i Huddinge
2026-07-06
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Vi söker en medarbetare inom dränering
Vill du arbeta i ett växande företag med varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu en medarbetare till vårt team för arbete med dränering av fastigheter i Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Dränering av villor och fastigheter
Körning av mindre grävmaskiner och dumprar
Montering av dräneringsrör
Installation av Isodrän-skivor
Återställnings- och markarbeten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av dränerings- eller markarbeten.
Är ansvarstagande, noggrann och arbetsvillig.
Har B-körkort (krav).
Erfarenhet av att köra mindre grävmaskiner är meriterande.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med trevliga kollegor och projekt runt om i Stockholmsområdet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: david@dahlmark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahlmark Entreprenad AB
(org.nr 556974-1613)
Betongvägen 2 A (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994022