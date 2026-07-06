Vill du Arbeta med Dränering?

Dahlmark Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Huddinge
2026-07-06


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Vi söker en medarbetare inom dränering
Vill du arbeta i ett växande företag med varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu en medarbetare till vårt team för arbete med dränering av fastigheter i Stockholmsområdet.

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
Dränering av villor och fastigheter
Körning av mindre grävmaskiner och dumprar
Montering av dräneringsrör
Installation av Isodrän-skivor
Återställnings- och markarbeten

Vi söker dig som
Har erfarenhet av dränerings- eller markarbeten.
Är ansvarstagande, noggrann och arbetsvillig.
Har B-körkort (krav).
Erfarenhet av att köra mindre grävmaskiner är meriterande.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete med trevliga kollegor och projekt runt om i Stockholmsområdet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: david@dahlmark.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dahlmark Entreprenad AB (org.nr 556974-1613)
Betongvägen 2 A (visa karta)
142 50  SKOGÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9994022

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