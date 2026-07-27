Pizzaiolo vid behov till restaurang I Stockholm
Cf catering AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-27
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Om jobbet
Vi söker en passionerad pizzaiolo till vår kvarterskrog i Mälarhöjden som vill jobba extra vid behov och baka napolitansk pizza.
Du kommer främst jobba tillsammans med vår chefs Pizzaiolo som har övergripande ansvar över pizzadelen av restaurangen men arbetet kan även innefatta disk och andra uppgifter i restaurangen.
Vad vi erbjuder:
• En chans att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team
• En familjär arbetsplats där kvalitet och trivsel går hand i hand
• Möjlighet att jobba extra vid kvällar/helger
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta inom italiensk matlagning eller napolitansk pizza
• Brinner för hantverket och har ett öga för detaljer
• Är en lagspelare med positiv energi och vilja att bidra till en härlig stämning i köket
• Trivs i ett tempo där det händer saker och där kvalitet alltid kommer först
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till hedbergfelix@hotmail.com
.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: hedbergfelix@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cf catering AB
(org.nr 559327-8863) Jobbnummer
10013517