Registrator till Transportstyrelsen i Norrköping
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-07-28
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Arbetet som registrator innebär att diarieföra ärenden, utbilda grupper i diarieföring, stötta verksamheterna i deras digitaliseringsarbete samt att kvalitetssäkra diarieföringen. Rollen kommer på sikt att gå mer mot att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkraven och utbilda i högre utsträckning. Då vi är en mindre arbetsgrupp ställer arbetet krav på flexibilitet och att kunna ställa om i vardagen när behov finns.
Som registrator på Transportstyrelsen är du spindeln i nätet och tillsammans med dina kollegor ser du till att myndighetens handlingar hanteras enligt gällande lagstiftning när det gäller registrering och utlämnande av allmänna handlingar. På enheten driver vi ett arbete som innebär att vi på central registratur samarbetar över orterna för att nå en hög nivå av enhetlighet och rättssäkerhet. Central registratur finns på våra huvudorter Norrköping, Örebro och Borlänge. Du kommer att få en mycket central roll inom myndigheten och ges inblick i många olika spännande områden.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid och väl tilltaget antal semesterdagar.
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Du kommer att
svara för att handlingar, som upprättas eller inkommer via post eller e-post, registreras och hanteras enligt gällande lagar, förordningar och interna rutiner
utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom arkiv
klassificera handlingar i enlighet med myndighetens klassificeringsstruktur
ta emot och hantera förfrågningar från allmänheten gällande utlämnande av allmänna handlingar
utbilda/handleda handläggare och grupper i diarieföring och skapa utbildningsmaterial
besvara remisser som rör styrning inom ditt arbetsområde
jobba löpande med kvalitetsuppföljning och delta i arbetet med att hitta nya effektiva arbetssätt.
Du måste ha
slutförd gymnasieutbildning
god kunskap/erfarenhet om de lagar och förordningar som styr utlämnande av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du också har/är
diplomerad registrator eller annan utbildning i diarieföring som arbetsgivaren bedömer som relevant
aktuell erfarenhet som registrator eller arbetat med uppgifter som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
erfarenhet av att ha utbildat grupper
aktuell erfarenhet från arbete inom statlig förvaltning.
Vi vill att du
är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, samt ser möjligheterna i förändringar
är självgående och strukturerad, kan ta egna initiativ och driva processer vidare
har god samarbetsförmåga och anpassar dig för att hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
är en god kommunikatör och talar klart och engagerat i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.Möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov, upp till 3 dagar. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Faten Isik via e-post; Faten.Isik@transportstyrelsen.se
. ST, Anders Bodving och Saco-S, Johan Stenborg nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5313. Vi behöver din ansökan senast den 18 augusti 2026.
Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
10013537