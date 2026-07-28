Specialist till Tandvårdsstöd i Göteborg
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg
2026-07-28
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker dig som vill jobba som specialist inom Tandvårdsstöd!
Som specialist tillhör du Verksamhetsområde Rättsligt stöd (NAR) inom Avdelningen för Nationell tandvård, Internationell vård och Arbetsmarknadsstöd. NAR är en engagerad stödfunktion med ett nationellt uppdrag och vi finns på åtta orter i landet. Här arbetar vi tillsammans för att utveckla och stödja avdelningens verksamheter i hela Sverige med fokus på samarbete, kvalitet och kompetensutveckling.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare och utredare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna och utredarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utbildningar och utvecklingsvägar. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer kring kvalitet i handläggningen. Som specialist är du en del i hela avdelningens samlade specialiststöd, som behöver stärkas upp inom framförallt Tandvård, kontroll.
Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har sakkunskap/handläggningskunskap inom Tandvård.
har ett coachande förhållningssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
har aktuell sakkunskap/handläggningskunskap inom Tandvård, kontroll.
har fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
har goda kunskaper inom andra förmåner inom avdelningen för Nationell tandvård, Internationell vård och Arbetsmarknadsstöd
har erfarenhet av att hålla utbildningar och handleda nyanställda
har erfarenhet av kvalitetsuppföljning
har goda kunskaper om Försäkringskassans hemsida/självbetjäningstjänster och Försäkringskassans organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-28Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt.
Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö, Umeå, Göteborg eller Åmål.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Emma Magnander, 010-119 24 31 och Ola Ekvall, 010-117 61 55 (för frågor om tjänsten). 28 juli-12 augusti ersätter Joanna Romanowska-Jackowska, 010-114 36 57.
HR-specialist: Wedad Al Sanji, wedad.al.sanji@forsakringskassan.se
, 010-113 44 82 (för frågor om rekryteringsprocessen). 28 juli-10 augusti och 24-28 augusti ersätter Denise Marica, 010-113 45 12.
ST: Patrik Sjöstedt, 010-112 41 81. Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18. Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10013541