Enhetschef vid enheten för verksamhets- och säkerhetsskydd
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2026-07-28
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Säkerhetsavdelningen är en avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor som har till uppgift att inrikta och driva myndighetens säkerhetsarbete. I säkerhetsarbete ingår säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och underrättelse. Avdelningen ansvarar även för den nationella beredskapen för säkerhet, genomför myndighetens internutredningar samt utredningar av allvarliga incidenter. Vi söker nu en enhetschef vid enheten för verksamhets- och säkerhetsskydd, som vill vara med och utveckla arbetet inom en myndighet i stark tillväxt.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Uppdraget består i att leda Kriminalvårdens arbete med säkerhets- och verksamhetsskyddet och att vidareutveckla säkerhetsarbetet, liksom medarbetare och ledning. Ditt ansvar som enhetschef innefattar verksamhets-, personal- och ekonomiskt ansvar för enheten och för arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Till din hjälp har du fyra sektionschefer. I rollen ingår att leda och företräda verksamheten internt och externt och du förväntas stärka och vidareutveckla samverkan. Du kommer ha en ledande roll i händelse av allvarliga incidenter och kriser och företräda myndigheten i massmedia. Som enhetschef rapporterar du direkt till Säkerhetsdirektören (och/tillika säkerhetsskyddschefen) och du ingår i avdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans arbetar med avdelningsövergripande strategiska frågor, intern planering, styrning och uppföljning. Placeringen är vid huvudkontoret i Norrköping eller i Stockholm (Liljeholmen). Resor ingår i uppdraget och möjlighet till distansarbete kan erbjudas en mindre del av arbetstiden. Förtroendearbetstid tillämpas.Kvalifikationer
I din roll som ledare är du engagerad, med förmåga att skapa sammanhang, engagemang och entusiasm. Vi söker dig som är analytisk med god problemlösningsförmåga och tydlig i din kommunikation. Du är trygg, stabil och har hög integritet, är självständig och noggrann, samtidigt som du är flexibel och prestigelös. För att effektivt nå gemensamma mål är god planerings- och samarbetsförmåga viktig och du är drivande och engagerad i arbetet, samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov. Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för verksamheten genom att stödja utvecklingsinitiativ, driva förändringsarbete och du har lätt för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer såväl internt som externt. Du omsätter Kriminalvårdens värdegrund i praktiken och agerar därmed som förebild för dina medarbetare. Du förväntas tillämpa ett tillitsbaserat ledarskap där du möter alla likvärdigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Flerårig akademisk utbildning/högskoleexamen, gärna inom juridik, beteendevetenskap, säkerhet eller annan eftergymnasial utbildning tillsammans med för uppdraget relevant arbetslivserfarenhet
Flerårig väl vitsordad chefserfarenhet från större offentlig verksamhet, företrädesvis i myndighet inom rättsväsendet
Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp på flera organisatoriska nivåer
Erfarenhet av att leda arbete med lednings- och styrningsmodeller och uppföljning, gärna på nationell nivå
Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser med goda resultat
Erfarenhet av komplexa samarbeten på olika organisatoriska nivåer och erfarenhet av intern och extern samverkan
Bred erfarenhet av säkerhetsarbete och specifikt av säkerhetsskyddsarbete
Mycket goda kunskaper om säkerhetsskyddsarbete, särskilt med avseende på kraven i säkerhetsskyddslagen
Goda kunskaper om informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet
Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik, upphandling m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att samtala på engelska
B-körkort
Det är även meriterande med:
Dokumenterad ledarskapsutbildning, gärna med statlig inriktning.
Erfarenhet av att:
leda operativ kärnverksamhet, företrädesvis inom rättsväsendet.
leda incident- och stabsarbete vid allvarliga incidenter och kriser
leda genom andra chefer (indirekt ledarskap)
representera i externa sammanhang, vana vid massmediakontakt och att representera verksamhet som är av intresse för massmedia
arbeta med verksamhetsskydd
arbeta inom Kriminalvården Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säkerhetsavdelningen Jobbnummer
10013523