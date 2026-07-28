Nyöppnad Salong I Tornby - Skönhetspalatset 2.0 Söker Nagel Och Franstjejer
Bohman, Emelie / Hälsojobb / Linköping Visa alla hälsojobb i Linköping
2026-07-28
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Vi är salongen i Linköping som vill erbjuda det lilla extra och senaste inom naglar och fransar. Välkommen till vårat team! Vi har precis signat med en ny superstar och letar nu efter fler för att få ihop ett starkt och ambitiöst team för att vara en av de absolut bästa salongerna i Sverige med både toppen-kvalitet på resultat på våra tjänster och extraordinär kundservice!
Vi har precis expanderat till 3 gånger större lokaler och flyttat till Tornbyvägen 3 och blivit Skönhetspalatset 2.0.
Drömmer du om en karriär inom skönhetsbranschen bland dom allra bästa, som vill skapa hög kvalitet? Nu har du chansen att bli en del av vårt team på Skönhetspalatset i Linköping. Vi söker dig som vill bli bäst och vara en expert inom området för att kunna skapa magi med naglar och fransar, och som brinner för att ge kunder en unik och lyxig upplevelse av HÖGSTA KVALITET.
Ingen erfarenhet krävs – vi utbildar dig!
Ta chansen att bli upplärd av Emelie, vår grundare med över 10 års erfarenhet i branschen. Efter vår grundutbildning kommer du att arbeta som lärling och utvecklas tills du är redo att stå på egna ben.
Vi söker dig som:
Har en passion för skönhet och vill arbeta med naglar och/eller fransar
Är serviceinriktad och älskar att skapa enastående kundupplevelser
Är ansvarstagande, positiv och vill växa med oss
Kreativ och snabbtänkt
Vad vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö i en modern salong
Grundutbildning för dig som saknar erfarenhet
Möjlighet att lära av sig av vår grundare med snart 15 års erfarenhet
Ett härligt team som stöttar och utvecklar varandra
Många olika behandlingar som Manikyrer, Gellack, Gelnaglar, Lashlift, Browlift och Fransförlängningar.
Känner du att du skulle höra hemma hos oss i vårat team ?
På Skönhetspalatset ska vi ha dom allra bästa nagelterapeuterna och fransstylisterna. Bli en i vårat team, i vår nya, större och lyxigare salong i Linköping.
Erfarenhet är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
I din roll hos oss kommer du att skapa vackra naglar och fransar, ge förstklassig kundservice och se till att salongen hålls inbjudande, ren och fräsch och välkomnande.
OBS! Glöm ej märka din mailansökan med rubriken "Lärling". Har du sökt förut är du välkommen att söka igen!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. EN AV PLATSERNA HAR BLIVIT TILLSATT.
SÖK GÄRNA IGEN ÄVEN OM DU SÖKT TILL OSS TIDIGARE, VI FÅR IBLAND VÄLDIGT MÅNGA ANSÖKNINGAROCH HAR SVÅRT ATT GÅ IGENOM ALLA.
Det är semestertider nu så det kan dröja lite extra innan vi återkopplar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Märk mailet med rubriken "lärling". Maila oss: rekrytering@skonhetspalatset.com
E-post: rekrytering@skonhetspalatset.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärling". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bohman, Emelie
, http://skonhetspalatset.com
Tornbyvägen 3 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skönhetspalatset Jobbnummer
10013544