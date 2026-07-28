Köksmästare till äldreomsorg med seniorrestaurang
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2026-07-28
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Vill du leda ett köksteam och göra verklig skillnad för kommunens äldre varje dag? Nu söker Måltidsservice en köksmästare till vårt äldreomsorgskök med seniorrestaurang på Holmagården i Svedala. I rollen får du möjlighet att kombinera ditt matintresse med ett ledarskap och vara med och utveckla en verksamhet där måltiden bidrar till livskvalitet, hälsa och gemenskap för kommunens äldre. Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet.
Uppdraget
Som köksmästare har du en central roll i vår verksamhet. Du ansvarar för den dagliga driften av köket och leder dina medarbetare mot gemensamma mål med fokus på kvalitet, samarbete och utveckling. Du är en närvarande ledare som motiverar, skapar delaktighet och bygger en arbetsplats där både människor och verksamhet utvecklas.
Tillsammans med ditt team planerar, tillagar och serverar ni näringsrika, välsmakande måltider, alltid med höga kvalitetskrav och anpassade efter våra gästers behov. Vi lagar mat från grunden med omtanke om både råvaror och människor, och du är en förebild när det gäller kvalitet, service och ett professionellt bemötande.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda det dagliga arbetet i köket och skapa ett positivt arbetsklimat där engagemang, arbetsglädje och samarbete står i centrum.
Planera, prioritera och fördela arbetet för att säkerställa en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Coacha och utveckla dina medarbetare genom dialog, återkoppling och ett tillitsbaserat ledarskap.
Omsätta verksamhetens mål och beslut till det dagliga arbetet samt bidra med idéer som utvecklar verksamheten.
Driva utvecklingen av måltider, arbetssätt och kvalitetsarbete med fokus på hållbarhet, innovation och den bästa matupplevelsen.
Skapa och utveckla goda relationer med enhetschefer och gäster genom nära samarbete och kontinuerlig dialog.
Ansvara för kökets inköp, ekonomi och budget med god kostnadskontroll och hållbara prioriteringar.
Samarbeta med övriga köksmästare inom Måltidsservice för att utveckla gemensamma arbetssätt och stärka kvaliteten i verksamheten.
Ansvara för och utveckla kökets beredskapsarbete så att verksamheten kan leverera säkra och näringsrika måltider även vid oförutsedda händelser.
Vi ser måltiden som en viktig del av omsorgen. Den handlar om så mycket mer än mat på tallriken – den skapar gemenskap, trygghet, livskvalitet och glädje. Som köksmästare får du möjlighet att påverka både verksamhetens utveckling och våra gästers vardag.
Kompetens
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett genuint intresse för mat, människor och utveckling. Du har förmågan att skapa engagemang och arbetsglädje samtidigt som du leder verksamheten mot uppsatta mål med fokus på kvalitet, service och hållbara resultat.
Du trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där du växlar mellan arbete i köket och ett ledarskap. Med ett strukturerat arbetssätt planerar, prioriterar och fattar du välgrundade beslut. Du har en god ekonomisk förståelse och ser möjligheter att utveckla både arbetssätt och verksamhet.
Som ledare är du tydlig, lyhörd och närvarande. Du bygger tillitsfulla relationer, skapar delaktighet och utvecklar dina medarbetare genom coachning, återkoppling och ett inkluderande ledarskap. Du har lätt för att samarbeta och ser värdet av att dela kunskap och erfarenheter med både kollegor och andra verksamheter.
Vi söker dig som har:
Kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av arbete i storkök eller restaurangkök, gärna inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av arbetsledning.
God kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och livsmedelslagstiftning.
Erfarenhet av menyplanering, inköp, budget och ekonomisk uppföljning.
God datorvana och erfarenhet av digitala verksamhetssystem.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
Ledarskapsutbildning.
Erfarenhet av måltidsverksamhet inom äldreomsorg eller offentlig sektor.
Kunskap om specialkost, konsistensanpassade måltider och nutrition för äldre.
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.
Kunskap om beredskap och kontinuitetsplanering.Publiceringsdatum2026-07-28Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är:
En inspirerande och trygg ledare som skapar förtroende.
Strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap.
Samarbetsinriktad och relationsskapande.
Engagerad i kvalitets-, utvecklings- och hållbarhetsfrågor.
Serviceinriktad med ett genuint intresse för att skapa goda måltidsupplevelser.
Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Vi erbjuder
Hos Måltidsservice blir du en del av en verksamhet där kvalitet, arbetsglädje och utveckling står i centrum. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att påverka både verksamheten och människors vardag. Förutom kollektivavtalade förmåner erbjuder Svedala kommun bland annat friskvårdsersättning på 3 000 kronor, förmånscykel, semesterväxling och möjlighet till löneväxling mot pension.
Under 2026 deltar Måltidsservice dessutom i Svedala kommuns särskilda friskvårdssatsning, vilket innebär att alla medarbetare tränar tillsammans en gång i veckan på arbetstid.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att välkomna en engagerad köksmästare som tillsammans med oss vill skapa måltider av hög kvalitet och bidra till en god vardag för kommunens äldre.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Arbetsplats
Svedala Kommun Jobbnummer
10013539