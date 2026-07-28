Undersköterska till Järpens hälsocentral i Åre kommun
Region Jämtland Härjedalen, Järpens hälsocentral / Undersköterskejobb / Åre Visa alla undersköterskejobb i Åre
2026-07-28
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss jobbar du dagtid och vardagar. Du ingår i ett team av undersköterskor men samarbetar också nära våra läkare och distriktssköterskor med patientens bästa i fokus. Arbetsuppgifterna är varierande och du får stor möjlighet att ta till vara på din egen kompetens men också att utvecklas och lära dig nya saker.
Som undersköterska i teamet har du ett rullande schema för olika arbetsuppgifter. Där ingår att bemanna vårt labb där du också har ansvar för rutinkontroller av utrustningen samt provtagning och patientarbete. Via egen mottagning träffar du patienter för EKG, blodtrycksmätning, såromläggning m.m. Därtill ingår du även i vårt akutteam enligt rullande schema där du samarbetar nära läkare och distriktssköterska i att ta hand om mer akut sjuka patienter för dagen.
En del av tjänsten består av att bemanna receptionen på hälsocentralen, även detta enligt rullande schema. Där får du en bra inblick i patientarbetet och är ofta den första och den sista personen patienterna möter vid sitt besök. Här värdesätter vi en hög serviceanda och ett gott bemötande.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska, meriterande är inriktning hälso- och sjukvård samt erfarenhet från arbete på hälsocentral.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/215/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Skolvägen 29 (visa karta
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837 31 JÄRPEN Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Järpens hälsocentral Kontakt
Enhetschef Järpen/Hallen HC
Elin Wiltok elin.wiltok@regionjh.se +4664716509 Jobbnummer
10013546