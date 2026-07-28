Timvikarie sökes till förskola, skola och fritidshem
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Timvikarier sökes till förskola, skola och fritidshemPubliceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Bemanningsenheten söker engagerade, ansvarstagande och flexibla timvikarier till förskola, skola och fritidshem. Uppdragen omfattar arbete med barn och elever från förskoleålder upp till gymnasiet
Anställningen är intermittent, vilket innebär att du arbetar vid behov och får timlön för de timmar du arbetar. Du har själv möjlighet att ange när du är tillgänglig för arbete.Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie bidrar du till att skapa en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för barn och elever. Du behöver vara beredd att rycka in med kort varsel, och arbetspassens längd kan variera från några timmar till längre vikariat.
I förskolan stöttar du barnens utveckling, lärande och omsorg genom lek, pedagogiska aktiviteter och dagliga rutiner. Inom skola och fritidshem kan du leda grupper av elever, stödja undervisningen utifrån befintlig planering samt ansvara för verksamheten vid ordinarie personals frånvaro.
Du bidrar även till att skapa meningsfulla aktiviteter både inomhus och utomhus samt arbetar aktivt för en trygg, inkluderande och positiv miljö där alla barn och elever känner sig sedda och respekterade.
Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta minst två dagar i veckan, men det är inget krav att vara tillgänglig varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Du är positiv, ansvarstagande, flexibel och har lätt för att samarbeta med både kollegor och elever. Du tar egna initiativ, är trygg i mötet med människor och kan anpassa dig till olika situationer och arbetsmiljöer.
För tjänsten krävs att du:
Har fyllt 18 år.
Behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Har god förmåga att samarbeta och skapa positiva relationer.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande, men inget krav. Körkort och tillgång till bil är en fördel.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
För arbete inom förskola, skola och fritidshem krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Registerkontroll genomförs för samtliga personer som erbjuds anställning och som kommer att ha regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att bli kontaktad via e-post för intervju. Håll därför utkik i både inkorgen och skräppostmappen.
Urval och rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
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332 30 GISLAVED Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Veronica Rothen veronica.rothen@gislaved.se 0371-81381 Jobbnummer
10013524