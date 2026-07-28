SIG-samordnare till social insatsgrupp, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförv
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2026-07-28
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och hjälpa ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminalitet? Som SIG-samordnare hos oss får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där du arbetar nära ungdomar, deras familjer och andra viktiga aktörer. Tillsammans skapar vi långsiktiga förutsättningar för förändring.
Vi söker nu en SIG-samordnare till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. SIG-verksamheten består av två SIG-samordnare och tillhör organisatoriskt vårt område för mottagning, utredning och familjerätt barn och unga.
Du kommer att arbeta nära socialsekreterare och andra professioner för att samordna insatser och skapa hållbara vägar bort från kriminalitet. Hos oss möts du av engagerade kollegor, ett gott arbetsklimat och en verksamhet där utveckling, samverkan och kvalitet står i fokus.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett självständigt och omväxlande arbete där du gör skillnad för ungdomar och deras familjer. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av delaktighet, kompetensutveckling och ett gott kollegialt stöd. Läs mer om stadens förmåner här.
Din roll
Som SIG-samordnare arbetar du med ungdomar i åldern 12–20 år som är i riskzon för eller har en kriminell livsstil. Du arbetar utifrån den enskilda ungdomens behov. Uppdraget bygger på frivillighet, motivation och ett långsiktigt förändringsarbete.
Du har en samordnande och lotsande funktion där du är ett nära stöd för ungdomen. Det innebär att du motiverar och stöttar ungdomen mot uppsatta mål samt lotsar och följer med på exempelvis möten med skola, vård eller andra viktiga insatser som bidrar till en positiv utveckling. Det kan ofta innebära att du även är ett nära stöd för ungdomens nätverk.
Du ansvarar för att samordna varje individs SIG-grupp. En central del av uppdraget är därför samverkan. Du arbetar nära socialsekreterarna inom barn och unga som ansvarar för utredning och beslut om insatsen. Du samverkar också med polis, skola, hälso- och sjukvård samt andra relevanta aktörer. Tillsammans skapar ni en samordnad och långsiktigt hållbar insats där varje aktör bidrar med sin kompetens.
Arbetet är varierat och omfattar både planerade och akuta insatser. Dokumentation och uppföljning ingår som en naturlig del av uppdraget.
Din kompetens och erfarenhet
Krav för tjänsten:
Socionomexamen
Erfarenhet av behandlande eller förändringsinriktat arbete med ungdomar med normbrytande beteende och/eller kriminalitet
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Utbildning i behandlingsprogrammet kriminalitet som livsstil
Utbildning i motiverande samtal (MI)
Utbildning i behandlingsprogrammet repulse
Erfarenhet av arbete inom Social insatsgrupp (SIG) eller liknande samverkansinsatser
Erfarenhet av samverkan med skola, polis eller andra myndigheter
Erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning eller annan politiskt styrd organisation.Publiceringsdatum2026-07-28Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och motivera ungdomar till förändring. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån den du möter. Du arbetar strukturerat och kan prioritera även när arbetstempot är högt. Eftersom uppdraget bygger på samverkan lägger vi stor vikt vid att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du arbetar självständigt och fattar egna beslut samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och andra samverkanspartners.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation. Övrig information
Urval och intervjuer sker från och med vecka 33 pga. semesterperiod.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Observera: För denna tjänst kan det krävas att du lämnar ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget som beställs ska gälla för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, EÅV stadsdelsförv, Mottagning, utredning samt familjerätt Jobbnummer
10013536