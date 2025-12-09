Viljan Solviken söker Terapeut på deltid
2025-12-09
Om Viljan Solviken
Välkommen till Viljan Solviken - ett tryggt boende för dig över 25 år med psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet, som behöver omfattande vård och omsorg.
Hos oss får du ett individuellt anpassat stöd utifrån dina behov och önskemål, med en gemensamt framtagen plan för att skapa en trygg vardag med rutiner och struktur.
Viljan Solviken består av tre mindre fristående villor med 8 rum i varje, samt avdelningen Dungen med platser. De är modernt utrustade och du bor i enkelrum och delar dusch och toalett med en annan person. Vi har även 4 enrumslägenheter cirka 400 m från Solvikens område. För anhöriga som vill hälsa på finns övernattningsmöjlighet.
Vi erbjuder dygnet runt-bemanning, med sjuksköterska på plats under vardagar och tillgång till psykiatriker. Här kan du även bo om du omfattas av LPT, LVM eller LRV i öppenvård, och vi tar emot personer i LARO-programmet.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och schemastöd, med fokus på motivation och stöd som ser till hela dig. Vårt mål är att stärka dina egna färdigheter och skapa en meningsfull vardag, anpassad efter dina intressen.
Njut av hemlagad mat från vårt eget kök, där vår utbildade kock lagar näringsrika måltider varje dag.
Medarbetare på Solviken
Som medarbetare på Solviken arbetar du i team med alla dina kollegor. Vi värnar om den psykosociala arbetsmiljön och arbetar aktivt med tron på att alla roller inom verksamheten har ett lika värde. Varje individ i arbetsgruppen behövs för att vi gemensamt skall kunna tillgodose våra boendes behov på bästa möjliga sätt. Du är en viktig del i arbetsgruppen.
Om rollen som Terapeut på Solviken
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du stöttar klienter genom samtalen och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen. Målet är att våra klienter ska få större självförtroende, förmåga och självinsikt vilket leder till ökad förmåga att klara sin vardag.
Viljan Solviken söker en utbildad terapeut med ett gediget intresse för individen. Ditt arbete kommer att innefatta i huvudsak enskilda samtal utifrån klienters behov och förutsättningar. Då många av våra boende har svårigheter att förhålla sig till tider och har svårt med motivation behöver Du agera uppsökande för att få till samtal. De terapeutiska samtalen har en bred spridning då förutsättningar, genomförandeplaner och mål skiljer sig mellan individer. Du ingår i behandlingsteamet på Solviken där Chef, ASI-utbildade, CRA-teamet, Beroendeterapeut och representanter för behandlingsassistenterna ingår. Vi arbetar tvärprofessionellt och nära för att uppnå mål och skapa trygga förutsättningar för våra boende.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Individuella terapeutiska samtal
Dokumentation
Delta i planering och uppföljning kring boende
Delta i Solvikens behandlingsteam
Ta del i utvecklingen av behandling på Viljan Solviken
Eventuellt terapi i grupp beroende på placerade och förutsättningar
Kvalifikationer
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kan uppvisa utbildningsbevis som ger behörighet för att arbeta som terapeut.
Meriterande:
Inriktining KBT
Relevant högskoleutbildning
Körkort
Anställningsvillkor
Roll: Samtalsterapeut
Anställningsform: Tillsvidare eller timanställning enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader tillämpas alltid.
Tjänstgöringsgrad: Deltid 20-50 %
Arbetstid: Dagtid, vardag, arbetstiden kan förläggas enligt överenskommelse
Tillträde: Snarast
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 31 januari men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Emmelie Mikkonen, Verksamhetschef 072 - 557 06 39
