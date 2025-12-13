Vikariesamordnare
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergskolan Bagartorp startades 2021 och har ca 520 elever i årskurs 6-9. Skolan ligger mitt i stadsdelen Bagartorp, som är under stark utveckling, och drivs under devisen "Skolan mitt i byn". I skolans närhet ligger vår förskola, RWF Järvastaden, med drygt 200 barn och vår F-5-skola, RWS Järvastaden, med drygt 700 elever. Vi har en hälsoprofil på skolan och ser rörelse som en förutsättning för lärande. Trivselledare ansvarar för att ha organiserade aktiviteter på rasterna.
Vi är ett positivt kollegium som tycker om att utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt med ett gott ledarskap och att bygga förtroendefulla relationer, vilket är grunden för trivsel och ett gott lärande. Vi har nya, ljusa lokaler vilket också bidrar till en positiv lärmiljö.
Nu söker vi en vikariesamordnare till RWS Bagartorp.
Vem är du?
Vi söker en strukturerad och engagerad vikariesamordnare som kan hantera en dynamisk arbetsmiljö och bidra till en stabil skolgång för våra elever. I rollen ansvarar du i första hand för att säkerställa att lektionerna genomförs enligt plan genom att själv gå in och agera vikarie vid ordinarie personals frånvaro, samt vid behov skaffa och samordna externa vikarier.
Som vikariesamordnare kommer du att spela en nyckelroll i att skapa kontinuitet i undervisningen och säkerställa att skolan alltid har tillgång till kompetenta vikarier. I uppdraget ingår även att finnas som stöd för eleverna under skoldagen, bland annat genom att ge teknisk support till elever kring datorer och digitala verktyg.
Du brinner för att skapa en positiv och stödjande skolmiljö och har en god förmåga att bygga relationer med både personal och elever.
Arbetsuppgifter:
• Planera och samordna vikarier för skolans lärare och övrig personal.
• Upprätthålla och utveckla en vikariepool med kvalificerade och pålitliga kandidater.
• Säkerställa att vikarier får nödvändig information, introduktion och stöd för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett tryggt och effektivt sätt.
• Samverka med skolledningen för att identifiera behov, planera insatser och prioritera resurser.
• Hantera administrativa uppgifter kopplade till vikarieplanering och bemanning.
• Själv kliva in och agera vikarie när det är möjligt för att säkerställa kontinuitet och studiero i undervisningen.
• Ge teknisk support till elever kring datorer och digitala verktyg.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom skola eller annan utbildningsverksamhet.
• Är strukturerad, flexibel och har god problemlösningsförmåga.
• Har utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor.
• Kan arbeta självständigt och har ett gott ledarskap.
• Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta med administrativa system.
Kom och utvecklas med oss!
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• Vi bjuder på pedagogisk lunch.
• Friskvårdsbidrag via Epassi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning med start i januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2025-12-13Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är 29 december 2025.
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
