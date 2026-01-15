Vikarierande systemadministratör, 60 % Humlab
2026-01-15
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Humlab är en arbetsenhet och en forskningsinfrastruktur med ett tjugotal medarbetare vid Humanistisk fakultet.
Humlabs uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik. Humlabs lokaler finns i två byggnader på campus, dels i Humanisthuset, dels i Samhällsvetarhuset under Universitetsbiblioteket, där också Humlabs labbmiljö finns. I denna kreativa och tvärvetenskapliga miljö erbjuds föreläsningar, workshops och andra arrangemang för forskare, studenter och allmänheten.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar löpande planering, drift och underhåll av Humlabs digitala infrastruktur samt IT-support till Humlabs anställda. Infrastrukturen inkluderar personaldatorer, datorer för undervisning i Humlabs lokaler, skrivare, lösningar för digitala möten (t.ex. Zoom-rum), utrustning för datainsamling (t.ex. Motion Capture), inspelningsmiljöer för poddar, kontrollsystem för Humlabs presentationsmiljöer (kameror, mikrofoner, projektorer och skärmar) samt annan IT-relaterad kringutrustning och programvara.
IT-supporten riktar sig till anställda som arbetar med både PC och Mac, och omfattar stöd kring hårdvara, mjukvara samt inköp av personalutrustning.
I rollen ingår även licenshantering (inköp och inventering), administration av klientinstallationer via Intune, kontaktansvar gentemot ITS, katalogadministration samt arbete med årliga inventeringar. Anställningen innefattar även ett övergripande tekniskt ansvar för de evenemang som genomförs vid Humlab.
En särskilt viktig del av anställningen är ansvar för och utveckling, underhåll och användning av Humlabs system för Motion Capture - en utrustning som används för att fånga hela eller delar av en persons fysiska rörelser, förflyttningar och i vissa fall även mimik.
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.
Behörig att anställas är den som har:
- Högskoleingenjörsexamen inom elektronik, datavetenskap eller motsvarande.
- Erfarenhet av administration och support av IT-system (hård- och mjukvara).
- Erfarenhet av A/V-system för online-möten, presentationer, och videoupptagning
- Kompetens inom samt praktisk erfarenhet av system för Motion Capture.
- God samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ.
Övriga önskvärda kvalifikationer:
- Erfarenhet av styrsystem för visualiseringsmiljöer (administration, konfiguration, programmering)
- Erfarenhet av att utveckla och hålla workshops inom elektronik (ex. digital forencics)
- Erfarenhet av utveckling och administration av webbsidor (ex. Wordpress)
- Erfarenhet av arbete inom humaniora, och mer specifikt digital humaniora.Så ansöker du
Till ansökan skall bifogas:
(1) Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen, redogör för dina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för arbetsuppgifterna (1-2 sidor)
(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae)
(3) Relevanta betyg och intyg som styrker uppgifter i CV
Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-02-05.
Övriga upplysningar:
Anställningen är tidsbegränsad på deltid, 60 %, under 2 år med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av:
Roger Mähler, systemutvecklare, telefon: 090-786 80 09 eller
Evelina Liliequist, biträdande föreståndare, telefon: 090-786 63 05
För information:
Humlab: https://www.umu.se/humlab/
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
