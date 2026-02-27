Vikarierande Larminstallatör
Piteå Kommun / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Piteå Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Piteå
2026-02-27
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i äldreomsorgen med modern teknik?
Vi söker en vikarierande larminstallatör som vill bidra till ökad trygghet och livskvalitet för äldre i deras hem. Framtidens äldreomsorg utvecklas snabbt, och vi behöver dig som vill vara med och göra skillnad!
I denna roll får du inte bara arbeta med tekniska lösningar - du blir också en viktig del av våra kunders vardag. Om du har ett intresse för teknik, gillar att arbeta självständigt och brinner för service, då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som larminstallatör är din huvudsakliga uppgift att installera, serva och testa larm i hemmiljö. Du kommer även att:
Montera och demontera utrustning såsom nyckelgömmor och webbkameror för digital tillsyn.
Arbeta lösningsorienterat för att möta varje individs behov.
Ha nära kontakt med äldre som behöver trygghet och stöd i sin vardag.
Arbeta med systemadministration och loggranskning då larm, kamera och lås/nycklar administreras i olika portaler.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som:
Har ett tekniskt intresse och vill använda det för att förbättra människors liv.
Är självständig, serviceinriktad och lyhörd.
Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande men inget krav).
Har B-körkort (krav).
Mer om tjänsten
Vikariat: Start senast 1 juni 2026 till och med 31 augusti 2026 (möjlighet till tidigare start och förlängning).
Arbetstider: Måndag-fredag, 07:00-16:00.
Lön: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senaste 2026-03-22
Rekrytering sker löpande.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten - uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna https://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Enl ÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Enhetschef
Rebecca Brorson Pebe rebecca.pebe@pitea.se 0911-69 78 21 Jobbnummer
9768880