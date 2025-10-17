Vikarierande fältassistent till Södermalm
2025-10-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Fältverksamheten är en del av Preventionsgruppen på Södermalm och har sitt kontor ett stenkast från Medborgarplatsen.
Gruppen består av fem fältassistenter, gruppledare samt chef och är ett glatt och kompetent gäng som har roligt på jobbet och är mycket engagerade i sitt uppdrag. Huvuduppdraget är att arbeta preventivt genom tidiga insatser, förebygga ohälsa och social problematik. Det görs på generell nivå genom att stödja ungdomar till en mer välmående tonårstid och på specifik nivå försöker vi att tidigt uppmärksamma ungdomar som på olika vis inte mår bra eller riskerar att fara illa. Vår målgrupp är minderåriga ungdomar. Verksamheten är HBTQ-diplomerad.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som fältassistent innebär att du arbetar i de miljöer där ungdomar finns t.ex. på gator och torg, skolor och fritidsgårdar. Relationerna med ungdomar bygger på frivillighet, tillit och respekt. Som fältassistent arbetar du också med ungdomars vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som finns runt ungdomar.
I tjänsten ingår att:
Skapa goda relationer med unga och deras nätverk.
Arbeta uppsökande och trygghetsskapande arbeta i de miljöer där unga vistas.
Ha enskilda kontakter med unga och samverkansparters.
Leda klassarbeten, gruppverksamheter, föreläsningar och föräldrastödsgrupper.
Samverka med skola, fritid, polis, föreningar och socialtjänsten.
Bidra till verksamhetens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget som fältassistent behöver du:
Vara utbildad socionom (eller ha av arbetsgivaren bedömd motsvarande utbildning).
Ha erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Ha förmåga att skapa kontakt med unga och vuxna i olika situationer, kunna bibehålla goda relationer och motivera människor i förändringsprocesser.
Kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och olika tempon i arbetet.
Ha förmåga och tycka om att arbeta i team och hitta lösningar tillsammans med andra.
Vara bekväm med att tala inför grupper av unga, föräldrar och andra professioner.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Utbildning i ABC-tonår.
Utbildning i MVP.
Utbildning i MI.
Utbildning i Repulse
Kunskap och erfarenhet av att arbete med NPF.
B-körkort och körvana.Övrig information
Tjänsten är för närvarande placerad i Fältteamet. Arbetet är schemalagt och sker under dag och kvällstid, arbete på lördagar förekommer under del av året. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Inför eventuell anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Södermalms stadsdelsförvaltning, Preventionsgruppen och Ungdomsmottagningen Kontakt
Maria Unnebo 08-50812276 Jobbnummer
9561067