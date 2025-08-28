Vikarier till Åkerskolan
2025-08-28
Söker du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Du kanske studerar och är på jakt efter ett extrajobb? Oavsett söker vi nu dig som vill vikariera inom läraryrket F-9 och vara med i utvecklingen av våra elever!
Åkerskolan är en F-9-skola med ca 440 elever. Skolan ligger i en vacker miljö mitt i samhället Åkers Styckebruk, med närhet till natur och idrottsanläggningar. Åkerskolan är en oerhört viktig del av lokalsamhället. Vi söker därför vikarier som brinner för det pedagogiska arbetet och som vill vara med och göra Åkerskolan till kommunens bästa.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att vikariera inom läraryrket F-9, på fritidshem eller som resurs. Som vikarie i grundskolan undervisar du eleverna i flera ämnen, det kan till exempel vara i svenska, matematik och SO. Det finns som regel en färdig planering som du följer, men ibland behöver du själv planera dagen. Du hjälper också till mellan lektioner, på raster och under måltider.
Som vikarie på fritidshem har du ofta hand om de lite yngre eleverna efter ordinarie skoltid, på fritids är fokus vanligtvis på att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreativa aktiviteter.
Arbetstider är förlagda mellan 7:30-17:00.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning.
* Förmåga att behärska det svenska språket, muntligt och skriftligt
* Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem! Du är engagerad, positiv och har god förmåga att samarbeta. Du uppvisar ett stort intresse i att vara med och arbeta för att få våra elever att utvecklas. Du är duktig på att skapa relationer och arbetar lågaffektivt. Du är tydlig, strukturerad och tar ansvar för ditt arbete.
Vi söker dig som är flexibel, engagerad och lösningsorienterad och vi kan erbjuda dig ett omväxlande arbete där du får vara med och göra skillnad för våra elever!
Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "245/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Strängnäs kommun, Åkerskolan Kontakt
Biträdande rektor
Sofia Ekström Sofia.Ekstrom@strangnas.se 0159 -298 06 Jobbnummer
9479612