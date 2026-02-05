Vikariat undersköterska till Biskopsgården
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Arbetsplatsen
Som undersköterska hos oss på Biskopsgården kommer du att vara en del av en utvecklingsinriktad miljö. Vi erbjuder vård, omsorg och rehabilitering med kvalité och hållbarhet - för vi gillar att längta framåt och sikta högt! Teamet är precis som en stor familj där vi värnar om relationer, glädje och lärande.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta utifrån vård- och omsorgsförvaltningens mål där vårdtagaren är i fokus. Du arbetar med den personliga omvårdnaden såsom hjälp med hygien, klädsel och dusch samt stöd/hjälp vid matsituation. Du är ansvarig för praktiska insatser i form av städning, inköp och tvätt. Du ska utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegering samt ha kontakt med anhöriga och andra vårdgivare. Som undersköterska arbetar du också som fast omsorgskontakt, vilket innebär ett extra ansvar för ett antal vårdtagare.Kvalifikationer
• Erfarenhet av omvårdnadsarbete
• Behärska svenska språket i tal och skrift
• Läkemedelsdelegering
• Vana att använda mobil och dator
Meriterande
• Undersköterskeutbildning
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad att göra skillnad i andra människors liv och som har en stor empati. Du är en trygg person som trivs med att arbeta i en stimulerande och utmanande miljö. Vi värdesätter en positiv attityd och en stark vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. Som en del av vårt team får du möjlighet att växa och göra en verklig skillnad. Vi ser personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt lyhördhet inför andras behov och ett stort tålamod som viktiga.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat, t.o.m 2026-09-27
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Schemalagd arbetstid med arbete varannan helg
Tillträde: Snarast, eller enligt överrenskommelse
Antal platser: 1
Upplysningar
Enhetschef: Lars Ludvigsson växel 0240-86863
Facklig kontaktperson: Kommunal via kommunens växel, 0240-860 00
Övriga infomation
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling och annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Kontakt
Enhetschef
Lars Ludvigsson lars.ludvigsson@ludvika.se 0240-86863 Jobbnummer
9724412