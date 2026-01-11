Vikariat tjänst Jönköping- Torsvik
Adanella Entrepreneur AB / Städarjobb / Jönköping
2026-01-11
Om jobbet
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Adanella!
Vi söker en pålitlig och noggrann städare som kan bidra till att skapa en ren och trivsam miljö för våra kunder.
Som städare/lokalvårdare kommer du att spela en viktig roll i att upprätthålla vårt företags höga standard för renlighet och kund nöjdhet.
Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö därför kräver vi viss erfarenhet. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.
Vårt uppdrag i landet består av daglig städning, lokalvård hos vår kund El-giganten. Vad du kommer att jobba med:
* Genomföra schemalagda städuppgifter
* Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
• Påfyllning av förbrukningsmaterial
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
* God service känsla och förmåga att möta olika människor
* Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
* God förmåga att ta instruktioner
* En lagspelare som bidrar med positivitet till teametPubliceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
extra/behov/semestervikariat
Arbetstider måndag - fredag dagtid/kväll/natt i lager miljö.
Start omgående.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via mail. Och bakgrunds kontroll görs på alla samt utdrag från polisen efterfrågas innan anställning slutförs.
Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande så vänta inte med att söka denna tjänst då anställningar sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: rekrytering.adanella@gmail.com Arbetsgivare Adanella Entrepreneur AB
(org.nr 559426-6651)
556 52 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adanella Jobbnummer
9677312