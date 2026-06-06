C-Förare sökes till schakttjänst

HLM Transport AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-06-06


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Behöver schaktförare med C-kort. Tjänsten är i Stockholmslän.
Meriterande om du har erfarenhet inom schakt.
Söker en person som är skötsam och kan samarbeta med andra kollegor i branchen.
Tjänsten är på heltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: Hlmtransportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
HLM Transport AB (org.nr 559439-3299)
Huddinge (visa karta)
141 47  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9951061

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