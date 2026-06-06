C-Förare sökes till schakttjänst
HLM Transport AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-06-06
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Behöver schaktförare med C-kort. Tjänsten är i Stockholmslän.
Meriterande om du har erfarenhet inom schakt.
Söker en person som är skötsam och kan samarbeta med andra kollegor i branchen.
Tjänsten är på heltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: Hlmtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HLM Transport AB
(org.nr 559439-3299)
Huddinge (visa karta
)
141 47 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9951061