Data Scientist till AI-team inom samhällsviktig verksamhet
Letsgig AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-06
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Vi söker en driven och nyfiken Data Scientist som vill använda avancerad analys, maskininlärning och AI för att lösa verkliga verksamhetsutmaningar med tydlig effekt. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, data, verksamhetsförståelse och praktisk implementation.
Du kommer att ingå i ett AI-team som arbetar både med att bygga tekniska förutsättningar för AI och med att utveckla konkreta lösningar som skapar värde i verksamheten. Arbetet omfattar bland annat analys av stora datamängder, resmönster, kundbeteenden, kundfeedback och andra datadrivna frågeställningar.
Om uppdraget
Som Data Scientist ansvarar du för data science-lösningar från idé till implementation. Det innebär att du arbetar med hela kedjan från problemformulering och dialog med intressenter till datainsamling, metodval, analys, modellutveckling, visualisering och driftsättning eller implementation.
Du kommer att arbeta med både klassisk maskininlärning, dataanalys och generativ AI. Rollen kräver att du kan välja rätt metod för rätt problem och att du är van vid att omsätta komplexa verksamhetsbehov till tydliga, användbara och värdeskapande lösningar.
Uppdraget är på ett år till att börja med med goda möjligheter till förlängning i flera år. Du blir anställd av Let's Gig och uthyrd som konsult åt vår kund.
Exempel på arbetsuppgifter
• Analysera stora och komplexa datamängder för att identifiera mönster, insikter och förbättringsmöjligheter.
• Utveckla och implementera maskininlärningsmodeller för praktiska verksamhetsproblem.
• Arbeta med generativ AI för exempelvis textanalys, kundinsikter eller andra tillämpningar.
• Bygga analyslösningar i molnplattformar, exempelvis Azure.
• Ta fram rapporter, dashboards och visualiseringar i Power BI.
• Samarbeta med tekniska och icke-tekniska intressenter för att förstå behov och formulera lösningar.
• Bidra till utveckling av arbetssätt, plattformar och tekniska förutsättningar för data science och AI.
Skallkrav
Du har masterexamen inom datavetenskap, matematik, statistik, fysik eller liknande område med inriktning mot maskininlärning, data science eller AI.
Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet i rollen som Data Scientist.
Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling i Python.
Du har minst 2 års erfarenhet av att utveckla data science- eller analyslösningar inom en eller flera molnplattformar, exempelvis Microsoft Azure.
Du har minst 1 års arbetslivserfarenhet av att implementera maskininlärningsmetoder för att lösa praktiska problem.
Du har erfarenhet av Power BI från minst 2 uppdrag.
Du kan arbeta heltid, 40 timmar per vecka.
Du kan arbeta på plats i Stockholm minst 50 procent av tiden.
Mervärdeskrav
Erfarenhet av att använda generativ AI för att lösa faktiska verksamhetsproblem från minst ett uppdrag.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Microsoft Fabric.
Erfarenhet av att arbeta med icke-tekniska intressenter från minst ett uppdrag eller projekt.
Erfarenhet av moderna analysplattformar i Azure.
Erfarenhet av geodata, exempelvis Esri eller liknande plattformar.
Erfarenhet från transport, trafik, samhällsinfrastruktur eller annan datatung verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta i agila team.
Arbetsplats och omfattning
Planerad start: 10 augusti 2026.
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
Plats: Stockholm, Kungsholmen.
Arbetsform: Hybrid. Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på kontor, men kräver minst 50 procent kontorsnärvaro. Exakta dagar och tider styrs efter verksamhetens behov.
Utrustning: Dator och arbetsplats på kontoret tillhandahålls.
Vem vi söker
Vi söker dig som är analytisk, nyfiken och lösningsorienterad. Du gillar att förstå problem på djupet och har förmåga att omsätta behov till konkreta tekniska lösningar. Du är trygg i att kommunicera med både tekniska specialister och verksamhetsnära intressenter.
För att lyckas i rollen behöver du kunna ta initiativ, driva arbetet framåt och samarbeta väl med andra. Du är bekväm med att arbeta både självständigt och i team, och du motiveras av att skapa lösningar som gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-06-06Så ansöker du
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information. Urval och intervjuer görs löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Jobbnummer
9951066