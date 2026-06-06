Datasamordnare / CAD- och dokumentationssamordnare Tunnelbana, Stockholm
Letsgig AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-06
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Vi söker en erfaren datasamordnare till ett långsiktigt heltidsuppdrag inom kollektivtrafikinfrastruktur i Stockholm. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av CAD/BIM, teknisk dokumentation, ritningshantering och samordning i komplexa projektmiljöer – och som trivs i en central koordinerande funktion med många kontaktytor.
Om uppdraget
Som datasamordnare ansvarar du för CAD- och datasamordning, dokumenthantering samt samordning av tekniska leveranser kopplade till tunnelbaneprojekt. Du säkerställer att teknisk dokumentation hanteras korrekt, strukturerat och enligt fastställda processer, och att handlingar finns tillgängliga, korrekta och i rätt system.
Arbetet omfattar både digitala och fysiska handlingar – bygghandlingar, granskningshandlingar, relationshandlingar samt drift- och underhållsdata. Du arbetar i dokumenthanteringssystemen Athena och Avima, och du kommer att ha tät kontakt med projektledare, tekniska specialister och externa projekteringsleverantörer.Publiceringsdatum2026-06-06Dina arbetsuppgifter
• Samordna digitala och fysiska leveranser av bygghandlingar från projektering till produktion.
• Samordna leveranser av granskningshandlingar samt inhämta och sammanställa granskningssynpunkter.
• Säkerställa att anläggningsdokumentation hanteras enligt definierade processer för in- och utcheckning och granskning.
• Ansvara för att projektets tekniska dokumentation finns korrekt upplagd i dokumenthanteringssystem och följer beslutad mappstruktur.
• Samordna projektets leverans av relationshandlingar samt drift- och underhållsdata till berörda förvaltare.
• Administrera och protokollföra datasamordningsmöten med projekteringsleverantörer.
• Rapportera till projektledare och koordinera arbetet med övriga projektmedlemmar.
• Delta i projektrelaterade möten och bidra med information kring dokumentation, struktur och framdrift.
• Samordna externa projekteringsleverantörer inom dokumentations- och ritningsrelaterade frågor.
• Säkerställa uppdaterad dokumentation i arkiv, teknikutrymmen och relevanta dokumentationsmiljöer.Kvalifikationer
Skallkrav
• Högskoleexamen eller annan relevant utbildning motsvarande minst tre (3) års högskolestudier.
• Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet från projekteringsprocessen i en beställarorganisation.
• Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete inom CAD och/eller BIM samt modelleringsprogram som AutoCAD och MicroStation.
• Erfarenhet av CAD-samordning, datasamordning, teknisk dokumentation och ritningshantering.
• Erfarenhet av bygghandlingar, granskningshandlingar och relationshandlingar.
• God förståelse för dokumenthantering enligt etablerade processer.
• Obehindrad kommunikationsförmåga på svenska och engelska i både tal och skrift.
Mervärdeskrav
Följande erfarenheter är meriterande och värderas högt i utvärderingen:
• Minst två (2) års erfarenhet inom förvaltning kopplat till spårbunden trafik.
• Minst två (2) års erfarenhet av system för hantering av allmänna handlingar och diarieföring.
• Erfarenhet av dokumentationssystem såsom Athena och Avima.
• Erfarenhet av tunnelbaneprojekt eller annan kollektivtrafikinfrastruktur.
• Kunskap om fysiska ritningsarkiv och arkivstruktur för teknisk dokumentation.
• Erfarenhet av stora infrastrukturprojekt med flera parallella projekteringsleverantörer.
• Erfarenhet av drift- och underhållsdata.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och drivande. Du har lätt för att skapa ordning i komplex information och trivs i en samordnande roll med många kontaktytor. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i att följa upp leveranser, kvalitet och dokumentationskrav.
Du har god analytisk förmåga och kan självständigt identifiera risker, avvikelser och förbättringsbehov i dokumentationsflöden. Samtidigt är du samarbetsinriktad och bidrar till ett professionellt och effektivt arbetssätt i projektet.
Arbetsplats och praktisk information
• Heltid, 40 timmar per vecka.
• Placering: Kungsholmen, Stockholm. Distansarbete kan förekomma efter överenskommelse.
• Dator och arbetsplats tillhandahålls. Kandidaten förväntas ha mobiltelefon. Skyddskläder och skor kan krävas vid fältarbete.
• Sekretessavtal och jävsdeklaration tecknas inför uppdragsstart.
• Uppdraget kan framöver komma att säkerhetsklassas, vilket innebär att säkerhetsprövning kan bli aktuell.Så ansöker du
Skicka in ditt CV tillsammans med en kort beskrivning av hur du uppfyller skallkraven. Ange gärna även vilka mervärdeskrav du uppfyller och ge konkreta exempel från tidigare uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDPR spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Jobbnummer
9951064