Vikariat som studievägledare
2025-09-23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Till institutionen för kommunikation söker vi nu en studievägledare för ett vikariat.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för kommunikation finns på tre orter, Lund, Helsingborg och Malmö. Din placering kommer till största delen att vara på Campus Helsingborg. Någon arbetsdag per vecka förväntas du vara i Lund.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som studievägledare vid institutionen för kommunikation förväntas du säkerställa en professionell studievägledning med hög kvalitet på såväl vägledning som bemötande av våra studenter. I uppgifterna ingår bl a mottagning av presumtiva och nuvarande studenter, vägledning av program och kursval, studieuppföljning, karriärvägledning, bereda studentärenden samt ta fram intyg och information till studenter. I uppgifterna ingår även marknadsföring av kurser och program. Du kommer också att delta i olika nätverk och grupper. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.
Krav för anställningen är:
- Erfarenhet av studievägledning vid universitet eller högskola
- Examen som studievägledare eller annan universitets- eller högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Kunna arbeta självständigt och strukturerat
- Initiativförmåga
- Noggrannhet
- Lyhörd och utåtriktad
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av arbete i Ladok, NyA, Canvas och W3D3
- Kunskap om Lunds universitet
Anställningen är ett vikariat t.o.m. 31 december 2026 med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 75 - 100 % enligt överenskommelse.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionen för kommunikation erbjuder en internationell, interdisciplinär och dynamisk miljö för utbildning och forskning inom journalistik, strategisk kommunikation samt medie- och kommunikationsvetenskap. Våra utbildningar kombinerar teoretiska insikter med praktiska färdigheter för att rusta studenter för arbetslivet och vidare studier. Vi arbetar nära mediebranschen, civilsamhället, företag och offentlig sektor för att ge studenter och forskare möjlighet att bidra till och dra nytta av verksamhet utanför akademin. Våra forskare studerar kommunikations- och medielandskapets utveckling på lokal, nationell och global nivå. De utforskar och analyserar kritiskt hur kommunikation och digitala medieteknologier påverkar organisationer, politik, samhälle och kultur.
