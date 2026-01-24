Video Creator - Viasales

Om Viasales & Blackfish
Viasales är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag och en del av Blackfish, en entreprenörsdriven koncern med flera bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering. Tillsammans är vi över 170 medarbetare och växer i rekordfart över Sverige.
Nu söker vi en Video Creator som vill vara med och skapa modernt, engagerande och visuellt innehåll för våra kanaler och utbildningsmaterial

Rollen
Som Video Creator hos Viasales ligger ditt fokus på att skapa, filma, fota och klippa material som speglar vår energi och vår kultur.
Du arbetar nära teamet och vår kreativa chef, och du får utrymme att bidra med idéer och hur vi bäst fångar det som händer i vardagen. Rollen är hands-on, kreativ och varierad, där du driver ditt arbete framåt och strukturerar produktionen för bästa resultat.

Du kommer att jobba med

Filma och fotografera i vår verksamhet

Skapa videos och innehåll för digitala kanaler

Klippa och färdigställa material i Premiere Pro

Arbeta med ljus, ljud och enklare färgjustering

Retuschera bilder

Planera dina inspelningar och strukturera produktionen

Vi söker dig som kan

Systemkamera (gärna Sony)

Manuell filmning/fotografering

Premiere Pro

Grundläggande ljussättning och ljud

Jobba kreativt, självständigt och effektivt

Meriterande

Log-profiler/S-log

Color grading

Ansök med CV + portfolio/showreel.
Vid frågor gällande tjänsten besvaras av vår rekryteringskonsult Emmy Zachrisson,
Mail: emmy@viasales.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
