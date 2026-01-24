Video Creator - Viasales
Viasales AB / Foto- och filmjobb / Stockholm Visa alla foto- och filmjobb i Stockholm
2026-01-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om Viasales & Blackfish
Viasales är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag och en del av Blackfish, en entreprenörsdriven koncern med flera bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering. Tillsammans är vi över 170 medarbetare och växer i rekordfart över Sverige.
Nu söker vi en Video Creator som vill vara med och skapa modernt, engagerande och visuellt innehåll för våra kanaler och utbildningsmaterial
Rollen
Som Video Creator hos Viasales ligger ditt fokus på att skapa, filma, fota och klippa material som speglar vår energi och vår kultur.
Du arbetar nära teamet och vår kreativa chef, och du får utrymme att bidra med idéer och hur vi bäst fångar det som händer i vardagen. Rollen är hands-on, kreativ och varierad, där du driver ditt arbete framåt och strukturerar produktionen för bästa resultat.
Du kommer att jobba med
Filma och fotografera i vår verksamhet
Skapa videos och innehåll för digitala kanaler
Klippa och färdigställa material i Premiere Pro
Arbeta med ljus, ljud och enklare färgjustering
Retuschera bilder
Planera dina inspelningar och strukturera produktionen
Vi söker dig som kan
Systemkamera (gärna Sony)
Manuell filmning/fotografering
Premiere Pro
Grundläggande ljussättning och ljud
Jobba kreativt, självständigt och effektivt
Meriterande
Log-profiler/S-log
Color grading
Ansök med CV + portfolio/showreel.
Vid frågor gällande tjänsten besvaras av vår rekryteringskonsult Emmy Zachrisson,
Mail: emmy@viasales.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7109603-1806319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta
)
116 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Viasales Jobbnummer
9702893