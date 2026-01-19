Vi söker Thaikockar

Check In Thai Odengatan AB / Kockjobb / Haninge
2026-01-19


Visa alla kockjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Check In Thai Odengatan AB i Haninge

Thaikock sökes till autentisk thairestaurang

Vi söker erfaren och passionerad thaikockar till vår populära restaurang som specialiserar sig på genuin thailändsk matlagning. Du som söker bör ha ett stort intresse för det thailändska köket, kunna arbeta självständigt och ha erfarenhet av att laga traditionella thailändska rätter.

Publiceringsdatum
2026-01-19

Dina arbetsuppgifter
* Förbereda och tillaga autentiska thailändska rätter enligt meny
* Säkerställa hög kvalitet på råvaror och slutprodukter
* Följa hygienregler och säker livsmedelshantering
* Samarbeta med övrig personal i köket

Kvalifikationer
* Minst 1-2 års erfarenhet som thaikock
* Goda kunskaper i traditionell thailändsk matlagning
* Erfarenhet av att arbeta i ett professionellt kök.

Meriterande:
* Erfarenhet från arbete västerländsk restaurangmiljö
* Kunskap om specialkost, allergener och vegetariska alternativ

Om anställningen:
* Tjänsten är heltid
* Tillträde enligt överenskommelse
* Arbetsplats: Stockholm

Låter det intressant? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: matthana7@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Check In Thai Odengatan AB (org.nr 559006-4357)
Odengatan 33 0TR (visa karta)
113 51  STOCKHOLM

Jobbnummer
9693086

Prenumerera på jobb från Check In Thai Odengatan AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Check In Thai Odengatan AB: