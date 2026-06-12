Installerande säkerhetstekniker
SM Smart Teknik AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-06-12
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Säkerhetstekniker till SM Smart Teknik i Stockholm
Installera och driftsätt trygga, smarta säkerhetslösningar i premiumsegmentet
Är du en noggrann säkerhetstekniker som vill arbeta med inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, nätverk och smarta integrationer i miljöer där kvalitet och finish är avgörande? SM Smart Teknik AB söker nu en självgående säkerhetstekniker för installation, service och driftsättning av säkerhetslösningar i Stockholm.
SM Smart Teknik AB
SM Smart Teknik AB är en ledande aktör inom avancerade smarta hem, fastighetsautomation och säkerhetsteknik. Företaget arbetar med allt från privata premiumkunder till offentliga lokaler och företag. Mottot är att översätta visioner till verklighet, från första kontakt till färdig installation.
Du utgår från företagets kontor i Bromma och arbetar i projekt i Stockholm med omnejd. Läs mer: https://www.smartteknik.nu/
Smart Teknik arbetar med marknadens bästa produkter och tekniskt avancerade lösningar där funktion möter estetik. Här får du möjlighet att utvecklas i en professionell och kreativ miljö tillsammans med engagerade kollegor.
Rollen: Säkerhetsteknik i avancerade miljöer
Som säkerhetstekniker hos Smart Teknik ansvarar du för att installera, driftsätta, felsöka och kvalitetssäkra säkerhetssystem i exklusiva bostäder, företag och offentliga miljöer. Du arbetar nära projektledare, programmerare, elektriker och övriga tekniker för att skapa säkra och användarvänliga helhetslösningar.
Ansvarsområden:
• Inbrottslarm: Installation, driftsättning, testning och felsökning av larmsystem, med särskilt fokus på Ksenia i nya installationer.
• Kameraövervakning: Montering, konfigurering och riktning av kameror samt driftsättning av NVR/VMS-lösningar.
• Passersystem: Installation och konfigurering av läsare, dörrmiljöer, centralenheter och behörigheter.
• Nätverk och infrastruktur: Grundläggande nätverkskonfiguration, kabelkontaktering, felsökning och rackarbete.
• Integrationer: Samverkan mellan säkerhetssystem, smarta hem-lösningar, styrsystem och kundens övriga teknikmiljö.
• Service och dokumentation: Servicebesök, avhjälpande underhåll, egenkontroller och tydlig projektdokumentation.
• Kundkontakt: Professionell kommunikation med kunder i miljöer där diskretion, ordning och hög servicenivå är viktigt.
Din profil: Ansvarstagande, strukturerad och tekniskt trygg
Vi söker dig som är van att ta ansvar för hela installationen, från planering på plats till färdig driftsättning. Du trivs med problemlösning, arbetar metodiskt och lämnar alltid efter dig en installation som är både funktionell och snyggt utförd.
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet som säkerhetstekniker eller installatör inom larm, kamera, passersystem eller närliggande område.
• Har god förståelse för svagström, nätverk, kabeldragning, driftsättning och felsökning.
• Är självgående, lösningsorienterad och tar ansvar för kvalitet och kundupplevelse.
• Är noggrann, strukturerad och van att arbeta i miljöer med höga krav på finish och diskretion.
• Har B-körkort.
• Kommunicerar väl på svenska och engelska.
Meriterande är erfarenhet av certifierade säkerhetssystem, kamera- och passerlösningar samt integration mot smarta hem eller fastighetsautomation. Då vi arbetar med säkerhetslösningar i känsliga miljöer kan en säkerhetsprövning komma att genomföras innan anställning.
SM Smart Teknik erbjuder:
• Utmanande projekt: Du arbetar med exklusiva och tekniskt avancerade installationer i premiumsegmentet.
• Kompetensutveckling: Vi investerar i våra medarbetare och erbjuder löpande utbildning och certifieringar.
• Utrustning och förmåner: Marknadsmässig lön, tjänstepension, friskvård och möjlighet till förmånsbil.
• Tillväxt: Du blir en viktig del i ett snabbväxande företag med korta beslutsvägar och stora utvecklingsmöjligheter.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: karriar@Smartteknik.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SM Smart Teknik AB
(org.nr 559016-3829), https://www.smartteknik.nu/
Mariehällsvägen 37A (visa karta
)
168 65 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960577